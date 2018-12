Escucha las noticias de las 22:00 (25/12/2018)

Voz 1667

00:17

los vamos terminando ya este primer asalto de las navidades en un veinticinco de diciembre en el que se impone un mensaje que suena deseo ya necesidad el mensaje a favor de la convivencia y no lo digo sólo por el mensaje de noche del Rey sino porque otros referentes internacionales como la reina de Inglaterra o el Papa han apelado hoy a esa necesidad de convivir en paz en sus discursos navideños algo está pasando en el mundo cuando es necesario insistir en la importancia de ese pilar básico de la democracia convivir convivencia algo que ustedes están practicando hoy a sus casas quitando gravedad por ejemplo a los mensajes del cuñado de turno para mantener la fiesta en paz o acogiendo a nuevos y quizás inesperados miembros de la familia en sus cenas de Nochebuena y la practican como nadie muchos de los jóvenes a los que citaba anoche Felipe VI en su discurso cuando no les queda otra que compartir vivienda porque les resulta imposible decidir cómo y con quién quieren vivir ellos saben mejor que nadie que la convivencia se cultiva se trabaja a diario y no se impone no suele crecer de forma espontánea conviene recordar estoy porque más de uno se ampara ya en ese discurso del Rey para sugerir y justificar la imposición de soluciones o para directamente negar la valía del otro interlocutor reclamar por ejemplo la mediación internacional pensando más en los votos que en esa convivencia como bien común sobre la que ayer alertó repetidamente Felipe VI en su mensaje la convivencia sólo será posible si todos ponen ponemos de nuestra parte Pablo Morán yo quiero agradecer especialmente a nuestros integrantes de la tertulia su presencia esta noche Carmen del Riego feliz Navidad buenas noches Navidad muy buenas noches Jiménez buenas noches buena Navidad era anoche en Radio Barcelona Ignasi Guardans Ignasi buenas noches buenas noches en la yo aquí en Madrid veo buenas caras