Las noticias de Navarra, 10:03 (26/12/2018)

Voz 0647

00:06

importante expectación a estas horas en el Palacio de Justicia de Pamplona lo acaban de escuchar la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra celebra esta mañana a estas horas se inicia esa vistilla para decidir sobre el posible ingreso en prisión de los cinco miembros de la manada después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ratificó la condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prueba alimentó la fiscal pide el ingreso en prisión al entender que una vez confirmada esa condena de nueve años de prisión la no modificación de los llamados hechos probados por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión de en cualquier caso no parece probable que al termino de la vistilla sea conocida la resolución definitiva sobre el ingreso o no en prisión para conocer esa resolución habrá que esperar seguramente algunos días son las diez y cuatro minutos