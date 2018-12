Las noticias de Asturias, 10:03 (26/12/2018)

Voz 0174

00:28

el consejo de gobierno del Principado aprobará hoy el decreto por el que se crea el Observatorio de la escuela rural asturiana en el órgano que se encargará de analizar las necesidades y elaborar propuestas para mantener la mejor apuesta que se puede hacer por la equidad según los responsables de la Consejería que sin embargo reconocen que el sistema constituido por setenta y seis centros con poco más de cinco mil alumnos no está estabilizado el declive demográfico de los concejos rurales hace que no sea descartable la desaparición o el agrupamiento de más centros son las consecuencias de la realidad demográfica de un Asturias en la que esta red no está ni mucho menos consolidada según el consejero educación Genaro Alonso