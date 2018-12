Las noticias de Galicia, 10:03 (26/12/2018)

está previsto que En Marea proclame los resultados de las elecciones internas que se saldaron con una victoria de Luis Villares por veinte puntos de ventaja sobre la candidatura de los críticos que no solo desconfían de la limpieza del proceso sino que empiezan a dar muestras de que su derrota podría suponer la ruptura el espacio escuchamos a Luis Villares el vencedor de la contienda ya David cruza es el candidato el sector crítico que aglutinaba a Podemos Galicia Esquerda Unida Nova y los alcaldes de las mareas

eso luego desde la candidatura que encabezó a Marte en día estoy primero el momento ya firmeza tras vaya unitario que yo tanto caro Partido Popular sería una torpeza centrarnos en este momento olvidamos que te resultados qué es esa que los correctos porque todo va a ser un poco oscuro no fue buenos crea evidentemente muchas dudas

la economía los precios industriales se incrementaron un tres coma ocho por ciento en noviembre en Galicia en relación con el mismo mes del año anterior de acuerdo con los datos que este miércoles publica el INE en evolución mensual los precios bajaron un cero coma siete por ciento mientras en lo que va de año el crecimiento es del tres coma cinco y aparecida el joven ourensano de veintidós años que se buscaba desde el viernes cuando se le perdió la pista en una discoteca de la ciudad volvió Nochebuena su casa sano y salvo y por voluntad propia aunque en un estado de gran nerviosismo sin recordar nada de lo que le ha ocurrido en los últimos días el joven ha sido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de esa ciudad y al cierre un poco espíritu navideño pero bien entendido el de Chus Iglesias que cada año organiza por Nochebuena y Navidad la fiesta del luso adonde acuden aquellos que no quieren ni cenar ni comer solos por estas fechas se celebra en la Alameda de Santiago este año unas cuatrocientas personas con gran ambiente genial altar

Voz 2

01:47

Tico fantástico como cada año Él desde luego pero este año no sé porqué especial en todo puede ser que hubo muchísimos más niños o no se no esto es muchísimo más emotivos