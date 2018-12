Voz 1646

00:00

es días seguidos comiendo en exceso acompañados de la familia ahora entienden porque San Esteban fue el primer mártir de la iglesia verdad si nos escuchan ustedes desde fuera de Cataluña muchos habrán vuelto hoy al trabajo con ese placer que produce saber que la semana dura sólo tres días cuando nos queramos dar cuenta ya lo verán estaremos aquí mismo cantando juntos Friday I'm in love en Estados Unidos ya lo saben un buen número de funcionarios también tiene hoy día festivo en su caso es obligatorio y lo tienen a causa del Gobierno del cierre del Gobierno que ha dejado sin fondos al veinticinco por ciento de los servicios gubernamentales y todo por un desacuerdo de la administración Trump con los demócratas en torno al nuevo proyecto de ley de gastos que no incluye una partida para construir el muro fronterizo con México claro pues eso como entenderán pues no tiene muy contento Donald Trump estos días muchos medios norteamericanos están comparando a su presidente con el greens ese personaje de ficción al que seguramente conozcan ustedes a través del cine que se empeña en robar las Navidades la verdad es que argumentos argumentos no les faltan este año no se ha celebrado la tradicional cena de Navidad con la prensa tampoco puede visitarse el árbol de Navidad de la Casa Blanca y es probable que a estas horas ya hayan escuchado las consecuencias de una de las pocas tradiciones que si se ha mantenido