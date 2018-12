Escucha las noticias de las 10:00 (26/12/2018)

Voz 0116

01:47

si este seísmo de cuatro con ocho ha sido sólo el más fuerte de los once que desde medianoche han sacudido esa zona al norte de Catania aunque no han sido muy fuertes su epicentro está situado muy cerca de la superficie hay diez heridos no graves y algunos daños materiales con varias casas derruidas por los temblores todas ellas edificios antiguos un hombre de ochenta años ha sido rescatado bajo los escombros de su vivienda los sismólogos relacionan esta cadena de temblores con la intensa actividad del volcán Etna en los últimos días esa intensa actividad parece estar disminuyendo el aeropuerto de Catania ha podido abrir esta mañana a pleno rendimiento las