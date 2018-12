qué tal día La Moncloa en la dirección nacional dado Zoé no avalan las declaraciones Susana Díaz Cano una entrevista aquí a La Ser Uría Laporta a un cincuenta y cinco es un conflicto

entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de Derecho la democracia y que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantías y mecanismos constitucionales para hacer frente así lo he creído ante y lo sigo creyendo ahora

Voz 2

00:40

Pons da Moncloa aseguran que a Pedro Sánchez seguirá trabajando en la línea Gaudí ala aquí no cuenta estarán a las opinión a presidenta andaluza hay sobrado cincuenta sin recordó que nació moment sí pero un mes Sota las circunstancias excepcionales han dado dos mío dice la dirección socialista rumana Susana Díaz su discurso para la convivencia y media Bach sexistas de Barcelona están preparan un aplica en plataformas como Uber o Cavic hay una Dabas a sus sesiones que no soporta que esta iniciativa Agrupació taxi y Yukos ya son mil doscientos textil que balón participa Monica Peinado la puesta en marcha la aplicación pero que funciona de forma óptima Asia Oriente registra un seis mil taxis no explica en una entrevista a SER Cataluña al president de la Agrupació taxi Compains Luis López vamos