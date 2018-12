Las noticias de Galicia, 11:02 (26/12/2018)

un alcance histórico porque son ocho años de gobierno Abel Caballero doce años aprobando los presupuestos en tiempo yo enferma unas cuentas también históricas como convocar comentar la cifras doscientos cincuenta y siete coma cinco millones de euros de esos diecisiete coma cinco se dediquen a políticas sociales treinta millones de euros a inversiones deuda cero y también beneficios fiscales de más de ocho millones de euros para todos los vigueses gracias a la congelación de puestos tasas unas cuentas que sean aprobadas solo con los votos del Partido Socialista que recordemos tiene mayoría absoluta bien contra los de la oposición tanto al PP como Marea de Vigo te critican que no haya aceptado ninguna de sus enmiendas ni tampoco las alegaciones presentadas por distintos germanos anónimos también asociaciones y colectivos sociales

gracias Marcy pendientes un día más de marea la formación proclamará hoy los resultados de las primarias en las que se ha impuesto Luis Villares lo hecho por quinientos votos de diferencia sobre la candidatura de David bruces la candidatura de de críticos que aglutinaba a Podemos Izquierda Unida ha no va a los alcaldes de las mareas un resultado bajo sospecha según los perdedores que amenazan con abandonar la confluencia de izquierdas y en el Parlamento se retoma las comparecencias en la comisión que investiga los recortes en Sanidad a esta hora interviene Juan Turner jefe de Servicio de Digestivo del Hospital de Montecelo en Pontevedra explica cómo se suministraban en dos mil quince los tratamientos contra la hepatitis C

Voz 0223

01:34

como definíamos alto riesgo en aquel momento sólo con estas frases de las agencias no teníamos manera no había forma era un ejercicio de ambigüedad obviamente estos pacientes estaban muy alto riesgo pero a lo mejor precisamente estos pacientes el tratamiento podía no cambiar nada