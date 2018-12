Las noticias de Navarra, 11:02 (26/12/2018)

cadena SER Navarro acaba de terminar la vistilla que en el Palacio de Justicia de Pamplona sea seguido para decidir sobre el reingreso en prisión uno de los cinco miembros de la manada condenados el abogado de los cinco jóvenes condenados Agustín Martínez Becerra no hay motivos para que el Tribunal cambie de criterio esto acaba de decir a la salida del Palacio de Justicia

Voz 1

00:31

que no hay ningún argumento aportado ni el fiscal ni por las acusaciones particulares que pueda acreditar que haya que modificar ese auto el auto deja perfectamente claro que además es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que mientras existe la pendencia del juicio hay posibilidad de una que la sentencia firme la prisión provisional tiene convertirse en excepcional ciertamente haciendo todo eso no cabe la posibilidad de que de que entrarán en prisión y entendemos que así iba a ser a pesar de que algún periódico ya se ha adelantado y ha publicado la noticia de que van a entrar en prisión la verdad es que no deja de sorprender un poco las hace el carácter de futuro luego que a veces algún compañero vuestro