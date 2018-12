pues sí de haber no existe el viaje perfecto hay un viaje perfecto para cada viajero porque cada día es un mundo y hay un mundo para para cada viaje cada viajero no es lo que trata de recoger en este libro que son bueno un poco recomendaciones e ideas para viajar en función de sus circunstancias como dice el subtítulo se

Voz 1826

01:13

ya porque esto de de dónde ha surgido bueno ya llevamos muchos años pateando te el planeta por ahí no sé si en los últimos tiempos te ha sentido también como parte de la culpa de la situación en la que nosotros te hemos colocado como prescriptor digo nosotros desde los medios de comunicación ello especialmente desde este programa no sé si te van asaltando por ahí cual doctor recéteme usted por favor un viaje cada uno te pide su viaje es decir su su predicamento particular un poco