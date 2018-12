Las noticias de Cantabria, 17:02 (26/12/2018)

el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander y candidato a la alcaldía Pedro Casares ha insistido en que las informaciones que le vinculan con supuestas firmas falsas para realizar contrataciones en la Universidad de Cantabria no son ciertas ha destacado que va a demandar al medio que lo ha publicado ha anunciado que presentará próximamente una demanda civil por vulneración de su derecho al honor en la propia imagen contra el medio que ha difundido estas informaciones

Voz 2

00:29

si hago hoy estas declaraciones y no antes es sencilla y humildemente porque no he podido hacerlas antes es tan grande furibundo tan insidioso el ataque sobre mi persona y las mentiras vertidas sobre mi vida personal profesional en política que necesitado unos días para poder estar con ustedes hoy aquí