Escucha las noticias de las 22:00 (26/12/2018)

en la Cadena SER Hora veinticinco el Partido Popular y Ciudadanos han cerrado hoy el primer paso para el cambio en Andalucía un acuerdo fruto de una negociación en la que se han implicado las direcciones nacionales de ambos partidos y que estaba cantado desde la misma noche electoral un exultante Juanma Moreno Bonilla ha anunciado que él se queda con la presidencia de la Junta hilos de Albert Rivera se reservan la presidencia del Parlamento andaluz pero el pacto deja varias preguntas a las que nadie ha respondido hasta ahora la primera como justificará Ciudadanos la alfombra roja que han desplegado para que Vox entre en la Mesa del Parlamento andaluz en el órgano de dirección de esa cámara ellos son los que tienen el problema porque el Partido Popular nunca ha ocultado su disposición a dialogar con la extrema derecha el candidato Juan Marín ha intentado maquillar en las últimas horas ese apoyo con la cesión de uno de los asientos Adelante Andalucía pero a nadie se le escapa que ese apoyo de los de los de los que Rivera calificó como populistas escuece en la formación probablemente entre sus socios liberales europeos la segunda pregunta aceptará Adelante Andalucía ese acuerdo sino lo hacen se quedarán fuera de la mesa pero entrar en el reparto que han diseñado PP y Ciudadanos debilita el mensaje que la propia Teresa Rodríguez planteó la noche electoral cuando se presentó como la fuerza dispuesta a hacer frente a la llegada de la ultraderecha Andalucía y la tercera pregunta seguirá el Partido Popular desacreditado lo que ellos llaman pactos de perdedores porque así han venido llamando a los acuerdos liderados por el PSOE en la moción de censura o de Podemos por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid para desalojar al PP del poder y ahora recurre a esa misma estrategia con el argumento del cambio necesario en Andalucía en fin tres preguntas para las que seguimos esperando respuestas Pablo Morán veintiséis de diciembre nuestros oyentes grandes de la tertulia han interrumpido por unas horas las celebraciones navideñas para acompañarnos Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenas noches Radio Bilbao Eduardo Madina buenas noches Eduardo hola Pablo buenas noches y en SER Vitoria Gonzalo Velasco buenas noches qué tal Pablo como esta que digo yo que los mismos hemos hecho un favor no sé cómo van las fiestas Gonzalo bien o en familia como decía que él a mí deben pasa por Vitoria siempre cinta bien si no ya me extraña Eduardo todo bien por ahí por Bilbao todo en orden las acabo de conocer primera en los estudios de la SER en Bilbao y esto de las espectaculares nuevos recién inaugurados hace muy poquitos años Fernando tú qué tal van las fiestas