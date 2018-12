Escucha las noticias de las 02:00 (27/12/2018)

Voz 1

00:36

pues después de un día de negociaciones de Ciudadanos y PP con el resto de partidos Adelante Andalucía se queda fuera del pacto de la derecha y no participará en las decisiones que se tomen en este órgano Teresa Rodríguez dice a ciudadanos que no pretenda limpiársela vergüenza del pacto con la extrema derecha a costa de Adelante Andalucía al Parlamento andaluz se constituirá hoy sobre los Presupuestos Generales del Estado el PP prevé vetar hoy en el Senado la senda de déficit del Gobierno aunque los de Sánchez no renuncian a presentar las cuentas a finales de enero todavía sin una mayoría para que se aprueben José María Patiño