Escucha las noticias de las 03:00 (27/12/2018)

el Partido Popular no esconde su alegría después de haber cerrado un acuerdo de gobierno con Ciudadanos para presidir la Junta de Andalucía así la ultraderecha de Vox lo apoya finalmente Juan Manuel Moreno Bonilla del PP será el próximo presidente andaluz

ambos partidos tendrán que apoyarse en el partido de Santiago Abascal para que sus planes salgan adelante en el partido socialista Rubalcaba no quiere presentarse a la alcaldía de Madrid en las últimas horas hemos sabido que el ex ministro y ex secretario general del PSOE rechazó hace unas semanas la oferta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para ser candidato a alcalde en la capital Rubalcaba estaba retirado está retirado de la política desde dos mil catorce cuando volvió a su puesto de profesor de Química Orgánica en la Universidad Complutense después de casi treinta años ocupando cargos públicos y hablamos ahora de tráfico el Gobierno limitará a noventa kilómetros por hora la velocidad en las carreteras convencionales que son en las que se producen la mayor parte de los accidentes mortales la medida que según el país aprobará el Consejo de Ministros mañana afectará a unos siete mil kilómetros de carreteras en los que hasta ahora se circula a cien kilómetros por hora por tener un metro y medio de hacen precisamente la Navidad está siendo trágica en las carreteras el número de muertos se ha disparado en la primera fase de las vacaciones que duró del veintiuno al veinticinco de diciembre son dieciocho muertos en dieciséis accidentes de tráfico las asociaciones de víctimas pedían al Gobierno medidas como la que acabamos de contar Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas día