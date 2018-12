Escucha las noticias de las 04:00 (27/12/2018)

las cuatro las tres en Canarias el Parlamento de Andalucía se constituirá hoy después de que PP y Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo de Gobierno el presidente será Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular y Ciudadanos presidirá el Parlamento eso sí todo esto será posible con el apoyo de Vox algo sobre lo que se ha pronunciado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero advierte del peligro de que a su juicio PP y C's PP y Ciudadanos pacten con un partido de extrema derecha

Voz 1

00:28

no me parece bueno para el país en general pienso Boal en España que en cualquier otra gran democracia el que la derecha o el centro derecha llegue a acuerdos con partidos de esta naturaleza creo que no es una buena noticia