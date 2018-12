Escucha las noticias de las 07:00 (27/12/2018)

Voz 1161

el central colombiano Jackson Murillo cedido por el Valencia hasta final de temporada con opción de compra azulgrana no obligatoria será a las once firmará su contrato las doce menos cuarto sesión de fotos con su nueva camiseta en el estadio y a las doce y media primeras palabras a los medios y el final del jueves no los dejará el nuevo presidente del Athletic dos candidatos a suceder a Josu Urrutia el rupturista Aitor el Icex y el continuista Uribe Etxeberria que ha estado los últimos siete años en la Junta de Urrutia sobre las once de la noche sabremos cuál es el trigésimo primer presidente de la historia de Athletic