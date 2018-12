Las noticias de Navarra, 10:03 (27/12/2018)

las ventas del comercio minorista en Navarra han crecido en el pasado mes de noviembre un tres coma ocho por ciento en comparación al mismo mes del año pasado es la mayor subida del conjunto de las comunidades mientras que el empleo en ese sector del comercio minorista se ha incrementado casi un uno y medio por ciento dos décimas más que la media nacional son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la SER el presidente del la GN Félix varía in echa en falta una bolsa de trabajadores agrícolas como la que hubo tiempo atrás en Navarra por acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO una herramienta para prevenir situaciones como la explotación de una treintena de personas en tareas agrícolas que ahora sea conocido en Navarra

Voz 2

00:46

eh fue un éxito porque llevamos a los siete mil contratos anuales si yo creo que esa cultura de de de de bueno pues de de que había hace dos o tres décadas de contar todo eso prácticamente ha desaparecido pero también es cierto que cuando con la llegada de este Gobierno ese convenio es en lo escrito os éxito igual bueno pues yo creo que ahí hay parte de responsabilidad en todos pero insisto yo creo que esto no es no no es lo habitual la única manera de de controlar esto es por supuesto la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad lógicamente con una denuncia en conoce algún caso evidentemente se pongan en manos de de un juzgado o de la Guardia Civil