Las noticias de Galicia, 10:03 (27/12/2018)

si las dos partes han acudido a ese encuentro con posturas distantes diferenciada así Alcoa accede a ampliar el periodo de consultas del ERE esa negociación se prolongará hasta mediados de enero si la empresa se cierra en banda la de hoy será el último encuentro antes del cierre de la planta de A Coruña de la de Avilés el puesto de trabajo de trescientos sesenta y nueve operarios en A Coruña están en juego como el de Óscar Mena que lleva once años en ARCO anoche no

bajando les piden Alcoa que si no quiere seguir facilite las cosas para que la planta se pueda vender

más cosas hoy en Vigo a las ocho partirá una manifestación a la que los ciudadanos están convocados para denunciar el deterioro del sistema sanitario una precarización que en el sur de Galicia ha tenido respuesta con la dimisión de veinticinco jefes de servicio de Atención Primaria mientras en el Parlamento sigue la comisión que investiga la gestión de la Xunta en esta materia en las últimas horas pasaba por ella el doctor Evaristo Varo que denunció ante la justicia el retraso en la dispensación de tratamientos contra la hepatitis C en La Ventana de Galicia insistía en que esa espera que resultó mortal en media docena de casos se debió a motivos económicos

Voz 3

01:43

ahora la Justicia tendrá que ver si están o no están relacionados con con esa tardanza tan tan tremendo de seis meses a siete meses de diferencia entre pedir el tratamiento que al enfermo se le diera el OK se diese el visto bueno no