Voz 1

00:00

un poquito menos urgente claro que para todo hay excepciones esto que he dicho de la tranquilidad pierde toda su validez Si es usted Page de algún rey mago o político andaluz también trabaja en Navidad el Defensor del Pueblo Aimar Bretos se lo viene contando en Hoy por hoy desde bien temprano Francisco Fernández Marugán que ejerce de Defensor del Pueblo en funciones ha pedido a los municipios de nuestro país que extremen el control ambiental durante las celebraciones de estos días le preocupan especialmente las molestias que puedan provocar a los vecinos la suciedad el ruido tanto en establecimientos como en la vía pública y esto nos ha dado que pensar esta mañana a qué suena la Navidad cuáles son los ruidos endémicos de estos días fun fun fun porque conocemos los colores de la Navidad rojos blancos verdes podríamos decir que la Navidad sabía turrón a roscón a calorías así en general la Navidad huele a leña a castañas asadas a comida recién hecha a muerte Bossi es que el muerdan algo que la verdad es que no no lo tengo muy claro pero y el sonido a que suena en las Navidades cuáles son sus ruidos podríamos decir que la Navidad empieza cuando un día X pongamos a mediados de diciembre pero siempre demasiado pronto por sorpresa escuchas algo parecido a esto la tomas conciencia de que la avalancha está muy cerca cuando por alguna razón en el hilo musical de tu dentista sustituyen la habitual banda sonora véase el grandes éxitos Denia por algo parecido a esto sabes que no queda escapatoria ya asumes que a pesar de tus propósitos este año bastante con las compras cuando escuchas este máis a partir de este momento es imposible escapar de un