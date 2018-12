no a la lucha del Ayuntamiento de Rivas contra la decisión del Supremo sobre los impuestos hipotecarios el consistorio pide la nulidad de la sentencia que obliga a los clientes a pagar esos impuestos porque considera que se han lesionado derechos fundamentales Sara selva

Voz 1510

00:19

dicen desde el Ayuntamiento que se han vulnerado las garantías procesales el derecho a la tutela judicial y el derecho a la igualdad en la aplicación de la norma denuncian además que los jueces del Supremo hayan tomado la decisión en contra de tres sentencias firmes anteriores en octubre una sentencia del alto tribunal concluía que tenían que ser los bancos los que pagaron el impuesto de hipotecas no los clientes dando la razón al Ayuntamiento de Rivas pero en noviembre el Supremo en pleno dio de nuevo un giro radical sí decidió que tenían que pagaron los hipotecados ahora el Ayuntamiento de Rivas continúa con la lucha que comenzó en los juzgados a las once van a registrar esa petición de nulidad de la decisión no descartan incluso terminar acudiendo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo