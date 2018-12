Las noticias de Castilla y León, 10:03 (27/12/2018)

Voz 1496

como Mon cero coma ocho por ciento en noviembre respecto al mismo mes de dos mil diecisiete mientras que la media nacional creció un uno coma cinco por ciento son datos de la Encuesta de índices de comercio al por menor que elabora el Instituto Nacional de Estadística hay que ha difundido la agencia Ical noviembre por cierto el mes de acciones comerciales como el Black Friday la Comunidad registró el segundo menor aumento de las ventas en un escenario que todos los territorios elevaron esta tasa anual por debajo de Castilla y León sólo Canarias que lo hizo en un cero coma cuatro por ciento se mantuvo invariable los mayores incrementos en Navarra La Rioja Baleares y Murcia recordemos además que integrantes de la Alianza por la Unidad del Campo que está integrada en Castilla y León se van a movilizar esta mañana ante las horas de Toro La Bañeza irán a todas ellas de la empresa Azucarera para trasladar su rechazo al anuncio de reducción de seis euros por tonelada en el precio de la remolacha una medida unilateral que han calificado de engaño a los agricultores Aurelio González UPA hay que respetar Alami imponen crecimos Azucarera estos días es lo que estamos en algunos como cagas es de vuelva usted Alami dentro de ni después nos ofrezca usted una negociación de lo que quieren no interesa pero no puede de forma unilateral romper una unos acuerdos y un apunte más de la crónica de sucesos un conductor ha circulado varios kilómetros en sentido contrario esta mañana por la autovía A sesenta y dos a la altura de la capital vallisoletana aunque la intervención de la Policía Local de agentes de Tráfico ha evitado que se hayan producido incidentes según los datos facilitados a Europa Press por fuentes policiales estos hechos ocurrían entorno a la medianoche de este jueves cuando varias llamadas de conductores alertaban de que un coche estaba circulando en sentido contrario por la A sesenta y dos no se han producido heridos todo parece que tuvo como origen un despiste pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González matiz