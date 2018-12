Voz 2

00:05

buenos días la nieblas protagonista este jueves en nuestra comunidad precaución a estas horas por este fenómeno en las carreteras especialmente en Casar de Cáceres el la A66 desde el kilómetro quinientos cuarenta y nueve mil quinientos en ambos sentido también en la A5 desde el kilómetro ciento sesenta y ocho en Navalmoral de la Mata al kilómetro doscientos quince en High cejó en ambos sentidos visibilidad reducida en ambos puntos así es que extremen la precaución precisamente la niebla ha sido la causa de que el vuelo Badajoz Madrid que debería haber salido las Novi cinco no lo haya hecho el pasado domingo también se produjeron otras dos cancelaciones de vuelos a causa de la niebla por cierto que el Consejo de Ministros aprobado la reducción a noventa kilómetros por hora va a aprobar la reducción a noventa kilómetros por hora de la velocidad máxima permitida en todas las carreteras convencionales en las que se produce la mayoría de los accidentes mortales la medida afecta a unos siete mil kilómetros de vías en las que hasta ahora se permitía circular a cien por tener un arcén de uno coma cinco metros añadir que el uno uno dos Extremadura recomienda extremar las precauciones para evitar los incendios no forestales el Centro de Urgencia y Emergencias uno uno dos de Extremadura recomienda que se extremen las medidas de seguridad de cara a las fiestas navideñas teniendo en cuenta el incremento de heridos en el último trimestre por incendios no forestales en viviendas son aves hablamos de las negociaciones de los presupuestos autonómicos de dos mil diecinueve que siguen abiertas aunque no ha habido aún reuniones formales lo señalaba la vicepresidenta de la Junta Pilar Blanco Morales