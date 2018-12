Escucha las noticias de las 12:00 (27/12/2018)

es mediodía las once en Canarias hoy por hoy

ese pacto a tres de la derecha ha sido ya criticado esta mañana por el PSOE considera que Ciudadanos traición a España al unirse a la extrema derecha acercamiento que ya les venimos contando también con los socios liberales de Ciudadanos en Europa no les gusta Por otro lado Adelante Andalucía ha situado también enfrente no aceptado tener representación en la mesa con voz y voto la que le ofrecía Ciudadanos porque considera que ese partido intenta blanquear así su cercanía Vox seguimos en el Parlamento andaluz Alfredo guardia adelante

Voz 2

01:38

la coalición que integran Podemos e Izquierda Unida no quiere formar parte un pacto que blanquilla dice a la extrema derecha toma esta decisión por coherencia como han subrayado ambos líderes sin embargo defenderán sus candidaturas no se descarta que al final tengan una vicepresidencia siempre y cuando Ciudadanos no presente candidato al puesto o el PSOE cede a un representante como ha pedido abiertamente Antonio Maíllo aunque esta opción es menos probable el PSOE cuenta con dos miembros en la Mesa que le corresponden por su número de ediles