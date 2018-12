Escucha las noticias de las 13:00 (27/12/2018)

es la una a mediodía en Canarias vamos a Andalucía donde acaba de terminar la votación para la composición de la Mesa del Parlamento no ha habido sorpresas la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet es la nueva presidenta de la Cámara tras el acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox cuéntanos Alfredo guardó

Voz 0055

02:18

buenas tardes Carlos cambio de última hora en el juicio contra el proceso independentista supremo estima una parte de la declaratoria de jurisdicción hice que en su banquillo sólo se sentarán doce acusados no dieciocho los procesados por rebelión sedición también cualquier combinación con malversación de caudales públicos los que solamente están acusados de un delito de desobediencia por desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional llevar adelante la declaración unilateral de independencia se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estamos hablando de cinco ex miembros de la Mesa del Parlament de Anna Simó de Lluís Maria Corominas entre otros también Joan Josep Nuet y también a la ex parlamentaria de la CUP mide ya Goya para ellos la Fiscalía pide multas que llegan hasta los treinta mil euros