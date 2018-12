Hoy por Hoy La rioja (26/12/18 Tramo 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 la organización de especialistas Navidad improvisadora niños sobrinos un seis la mañana Sidibe

Voz 1915 00:26 qué tal muy buenos días les saludamos desde La Rioja y conocemos en primer lugar la información de servicio y el tiempo que nos espera para esta jornada

Voz 1915 00:43 la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy para este miércoles veintiséis de diciembre en esta comunidad en el Valle del Ebro cielos nuboso con nubes bajas con brumas y nieblas que pueden ser persistentes y en la Ibérica poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas precaución si tienen que ponerse al volante de momento tranquilidad en los viales riojanos los vientos serán flojos variables las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y las máximas irán en descenso banda oscilar en esta Comunidad las temperaturas entre los ocho y los tres grados de momento estamos en esa temperatura mínima de tres grados

Voz 1915 01:41 también les estamos contando que hemos pasado ya dos días señalados de estas fechas y los sucesos han marcado estas jornadas navideñas en La Rioja la tarde de Nochebuena falleció un hombre de setenta y nueve años mientras realizaban las labores agrícolas tras el vuelco de su tractor en Hoy por otro lado ayer por la mañana una joven de veintitrés años presentaba una denuncia en la Guardia civil por una presunta agresión sexual ocurrida en Arnedo la denuncia según la Delegación del Gobierno es contra su tío y los hechos ocurrieron también en Nochebuena son noticias que golpean el ideal de la Navidad que también llega con reivindicaciones la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja advierte de que gran parte de los corderos en carnicerías en supermercados no están criados aquí en España sino que proceden de otros países como Francia o Australia un origen que marca la diferencia entre los productos Vanesa Díaz es la veterinaria de la Unión

Voz 1640 02:30 de Francia principalmente principalmente viene vivos y son sacrificados en mataderos españoles lo que también puede confundir luego al consumidor la a la hora de comprar porque en la etiqueta te vienen sacrificados en España así y eso te puede confundir pensando que es un cordero que se ha criado en España no es no es realmente así bueno pues los corderos que me fuera pasado sobrantes de todo tipo de producciones o sea que no son de Carme por tanto crimen peor Cal peor calidad dice además a eso le añades el estrés del viaje pues aún la calidad es peor y los UD los corderos tan bueno los Carrero de La Rioja son sacrificados cincuenta días como mucho con catorce kilos de peso en canal tienen una una textura suave jugosa la canales de color rosado igual no sólo han alimentado con leche materna y las ovejas pastan en los en los los en los pactos de la comunidad lo que les confiere muy buena calidad

Voz 1915 03:35 los ganaderos denuncian que la importación de Cordero ha hecho que los precios se desploman y que muchas explotaciones ganaderas tengan serios problemas de continuidad según Vanesa Díaz actualmente los precios que reciben los ganaderos por sus corderos están a la altura del año dos mil

Voz 1640 03:48 sexto sector lleva años en crisis él les están pagando el cordero a precios del año dos mil pues debido a las importaciones

Voz 6 03:57 eh eh hay que hay desde

Voz 1640 03:59 Francia ya extraña sobre todo en esta campaña de Navidad cuando los ganaderos sostienen los mayores ingresos del año se han hundido los precios están son dos su manos de la media de los últimos cinco años son los más bajos que en la campaña de Navidad son cuando varios ingresos vienen los ganaderos y esto les está hundiendo ya hace pues que que tengan que cerrar las escuelas

Voz 1915 04:23 además desde la Unión señalan la importancia de la campaña Obinna para la gestión de los montes y praderas de la región porque vamos

Voz 1640 04:31 mi torneo local genera riqueza no sólo económica sino en entorno natural preservar la biodiversidad fertilidad de la tierra y evitan incendios también riqueza cultural nuestros pueblos se mantienen vivos y las traiciones de los pastores se trasmiten de generación en generación Si sí estaba al final no sucede pues pues olvidaría muchas cosas

Voz 7 04:57 y te pides para estas nada

Voz 9 05:28 imagino poder disfrutar os regalar emoción belleza Negrín humor entretenimiento

Voz 10 05:33 tú para seis meses nueva programación de enero a junio en el Teatro Bretón de Logroño con los mejores protagonistas autores clásicos y contemporáneos música danza propuestas para todos los gustos y edades

Voz 1 05:46 el teatro en Navidad

Voz 1915 06:45 y más asuntos también reivindicativos CCOO y UGT protestan por la apertura de los comercios durante los domingos de este mes de diciembre ambos sindicatos apuestan por unos horarios que permitan a sus trabajadores realizar su cometido laboral que a su vez conciliar con su realidad personal Ana romeros la responsable de Comercio de Comisiones Obreras

Voz 14 07:04 nosotros entendemos que puede haber vamos a decir pues podríamos controlar que las aperturas por lo menos no Siligrana hecho pues por Navas no que que habiendo antes entendemos que son las que son fechas muy muy específicas y que sí que hay que dar servicio pero entendemos que no hay que dar esa apertura tan tan grande no es sino que bueno abriendo antes habríamos hasta las tres de la tarde como mucho los días que quedan más pues eso más especiales y bueno ahí todos podíamos convivir y hecho bueno así no se trata de de de organizar un poco eso ese control es es otro de horas que nos lleven a aspectos mejor

Voz 1915 07:51 pero considera la responsabilidad de los consumidores para conseguir unos horarios racionales es muy alta ya que sin compras a deshoras no sería necesario abrir en estas franjas horarias además Romero recuerda que Comisiones y UGT se movilizaron este fin de semana este pasado fin de semana para protestar por esas condiciones que simple imponía a sus trabajadores a causa de las API de las aplicaciones horarias

Voz 14 08:12 qué ha pasado ahí hay que contarlo y de alguna manera sin los impone trabajar todos los domingos de diciembre y bueno es verdad que la empresa nos comunica a hora digo pero de repente como una decisión unilateral no modifica el horario llevándolos de las siete de la tarde a las diez de la noche es por ello que claro ya está la gente ya harta porque estaba cansada es un es que todos dormimos como hemos dicho se abre como las nerviosas están tan ajustadas al final nos vamos a llevar horas que en ningún momento a veces se pueden chupar y descanso de las doce horas que tengamos tantos jamás jornada que es fundamental ha quedado a la gente lleva a tiene que ser hermanos botiquín no es lo que no se está alarmando

Voz 1915 09:07 y en los deportes hablamos de pelota porque continúan los partidos en el frontón Adarraga hoy el partido central será el de Petite ya al tu Zarra contra Asier Gómez irme del ayer Altuna perdieron diecisiete a veintidós contra Artola Inma Riera escurre llena hoy los partidos comenzarán a las seis de la tarde también les recordamos que habrá partidos mañana y el viernes en este caso de pelota de aficionados

