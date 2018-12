Hora 14 (27/12/18)

Voz 0866 00:00 muy buenas tardes qué tal están continuamos en Hora catorce ya desde La Rioja les habla Diego Sacristán el presunto autor de una agresión sexual realizada sobre su sobrina una joven de veintitrés años en Arnedo está a la espera de pasar a disposición judicial una vez que ha sido detenido por la Guardia Civil la joven presentó una denuncia contra su tío por una presunta agresión sexual que se produjo en un domicilio familiar en Nochebuena la Rioja y Castilla León coordinan sus equipos humanos y materiales para responder a las inclemencias meteorológicas permitir la normal circulación en las carreteras José Ignacio Pérez es el delegado de Gobierno en La Rioja

Voz 1 00:44 pues ser fundamentalmente con el espíritu colaborativo de de aunar recursos eh aquí lo importante es trasladar al ciudadano el siguiente mensaje eh se ante inclemencias fundamentalmente de hielo eh vamos a tener eh todos los recursos e tanto desde León como de La Rioja coordinado suficientemente para eh para tenernos a su disposición no darles un mensaje de seguridad había eh que que bueno y que va a poder transitar

Voz 2 01:17 con seguridad

Voz 0866 01:20 más asuntos estos relacionados con la Navidad correos instala tres buzones especiales en sus oficinas para enviar las cartas a los Reyes Magos hasta el día cinco de enero los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para Sus Majestades en los quinientos cincuenta y dos buzones especiales que Correos ha instalado en gran parte de las oficinas postales repara todas por todo el país las oficinas postales que disponen de este buzón en La Rioja son la oficina principal y la sucursal de Duquesa de la victoria en Logroño y en el resto de la provincia en la localidad de Haro también novedades en las carreteras Fomento aprueba el proyecto para la mejora del trazado en la Nacional ciento once a su paso por Torrecilla en Cameros Nieva de Cameros este dramón la Nacional ciento once consta de curvas de escaso radio pendiente pronunciada y un acusado estrechamiento de la calzada a causa de la presencia de un puente sobre el río Iregua al final del puente existe una intersección con visibilidad reducida al encontrarse en plena curva con estas circunstancias se hace preciso la remodelación del tramo para la supresión del considerado como tramo de concentración de accidentes ibamos ya con información de servicio ahora mismo se circula con normalidad en las carreteras y qué tiempo nos espera para las próximas horas Charo Toribio Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes

Voz 1315 02:30 buenas tardes este miércoles en el Valle del Ebro esperamos cielos nubosos sobre todo con nubes bajas y también nieblas y brumas que pueden ser persistentes hoy en La Rioja en la ibérica cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas las temperaturas máximas descienden alcanzamos los nueve grados en Logroño ocho de máxima en Calahorra y ocho también en Haro el viento sopla flojo del sur y sureste mañana jueves intervalos de nubes altas con brumas también con nieblas o nubes bajas que en el Valle del Ebro pueden mantenerse durante toda la mañana las temperaturas mínimas semana mantener sin cambios o en descenso ligero las máximas en ligero descenso la ibérica mientras que subirán en el resto de la comunidad esperamos además algunas heladas débiles en la sierra esta madrugada el termómetro marcarán mínimas de un grado positivo en Logroño dos en Calahorra Haro y al medio día mañana alcanzaremos los doce El Logroño diez en Calahorra y catorce grados en Haro el viento soplará flojo de dirección variable Se mantendrá en calma e irá fijándose al final el día de componente oeste

Voz 0866 03:33 en ocho grados y cielos cubiertos en la capital

Voz 0866 04:46 la Rioja y Castilla León coordinan el Plan de Vialidad Invernal del Estado en ambas comunidades el delegado de Gobierno José Ignacio Pérez señala que los riojanos vamos a poder contar con los recursos de ambas comunidades para combatir las inclemencias del tiempo que es un acuerdo que se realiza desde la colaboración para una recursos

Voz 3 05:04 no

Voz 1 05:05 pues eh fundamentalmente con espíritu colaborativo y de aunar recursos eh aquí lo importante es trasladar al ciudadano el siguiente mensaje eh se ante inclemencias fundamentalmente de lo vamos a tener eh todos los recurso los tantos de clase León como de La Rioja coordinado suficientemente para eh para tenernos a su disposición no darles un mensaje de seguridad había eh que el qué bueno y qué van a poder transitar con seguridad

Voz 0866 05:39 el delegado del Gobierno dice que los recursos materiales y humanos están ahí pero que hace falta prudencia dejar transitables las carreteras para que las máquinas hagan su trabajo

Voz 1 05:48 nos eh enorme materia ley personal humano ahora también eh los e ciudadanos tienen que estar eh convencidos de a prudencia es luego segundo todas las máquinas del mundo eh eh no pueden trabajar si las carreteras están ocupadas por los vehículos eh ese es el mensaje que que sacado de la reunión e más contundente en muchos casos los vehículos el eh y no permiten el trabajo de las máquinas es decir sino tenemos eh cuidado las máquinas no podrán trabajar y de dar dejar las carreteras Liberes

Voz 0866 06:35 Pérez señala que no se prevén grandes nevadas quizá alguna acerca de la fecha de Reyes pero que hay que tener capacidad de reacción ante los fenómenos meteorológicos extremos

Voz 1 06:43 bueno no que sí que nos han dicho es que durante estas eh estamos en un periodo con un anticiclón encima por lo tanto no es previsible de las heladas las iguanas los eh a los días de Reyes e puede haber alguna a mil metros pero pero la verdad es que no estamos en periodo diríamos de alertaran y denegadas eh algo de hielo pero eh comparado con otros años nada ahora bien eh debemos de saber una cosa con el cambio climático puede haber momentos extremos con más facilidad e es decir que igual eh tenemos eh como tenemos en estos momentos mucha temperatura pero podemos de una manera radical también padecer algunos fenómenos meteorológicos

Voz 0866 07:33 hace cuarenta años el veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho la democracia española modificaba la ley de peligrosidad y rehabilitación social lo que supuso el primer paso para legalizar la homosexualidad en España aquí en Hora catorce queremos detenernos en esta fecha hay por ello saludamos a José Sáenz presidente de Gilda buenas tardes

Voz 2 07:54 muy buenas palabras ahora nos puede

Voz 0866 07:57 la atención que la penalización de la homosexualidad estuviera registrada en la ley de peligrosidad y rehabilitación social ya dice mucho de cómo estaba la sociedad en esa época

Voz 10 08:08 pues sí pues justamente de salíamos de una dictadura son los toda franquista injustamente pues los comienzos con la Constitución española hay Carlos en esa transición pues obviamente ciertos pasos para la normalización de la de la diversidad de la sociedad

Voz 0866 08:26 decía que que puede ser curioso no como la ley leal la ley que penalizaba era la ley de peligrosidad cuando no tiene no tiene porqué ser desde luego nada peligroso

Voz 10 08:38 bueno esto viene os venía de otra ley ante Dios Agus En Marea antes que hacer nazismo muy incluyó la homosexualidad transexualidad para como peligrosidad como vagos maleantes que luego fue convertida en el frente de cincuenta y cuatro se convirtió en en esta ley realmente lo que quería era pueso de discriminar a una parte de un sector de la de la sociedad aunque está aunque cuarenta años es amistoso modifica el tema de la una de la homosexualidad no esto no quiere decir que las cosas homosexuales a partir del día siguiente desafío así aún podrían igual que vivían con muy bien igual que ahora se seguían exactamente igual que antes la ley porque esta ley no se dudó hasta mil novecientos noventa y cinco quiere decir que no los metieron a la cárcel pero si no es por me tienen a la cárcel por otras cuestiones como puede ser escándalo público y especialmente a las personas absorbe todas las personas transexuales que son las que más han padecido sale

Voz 0866 09:48 seguro que como sociedad la sociedad española avanzado mucho en cuanto a diversidad pero probablemente todavía queda mucho por hacer dónde están ahora los retos que tiene el colectivo LGTB y para conseguir una normalización absoluta

Voz 10 10:03 pues la pues la voluntad política en en realizaba cuestiones de integración y de favorecer la integración de las personas LGTB en su totalidad especialmente estamos viendo que existe que se han incrementado los delitos de odio no solamente en nuestra comunidad sino sobre todo que señores como puede saber Madrid Barcelona especialmente cuando hace falta hacer hincapié hacía los actores de nuestro colectivo que son los mayores estos mayores que viven de de de de esta transición del franquismo la democracia que y son ellos los que más padecieron los debemos según una normalización real y luego Alfonso no están transexuales que quizá no somos olvidado la suciedad de que existen y que hace fortalece es la hacía hacia ella

Voz 0866 10:52 hace nada comentaba esos de delitos de odio esas agresiones de odio sigue habiendo miedo miedo a hablar sobre sexualidad a salir del armario miedo a mostrar afecto a tu pareja en público

Voz 10 11:03 pues en determinados momentos si es decir existe temor existe porque más que nada porque estamos viendo que estamos en determinadas zonas en determinados momentos pues ahí cierto cierta agresividad por parte de de un sector minoritario la de la sociedad que especialmente sobre todo por la noche con efectos de alcohol y drogas pues al fin que que pueda suponer algún tipo de de agresividad ese estoy en ese momento se hizo el de todas las personas clowns que quizás son las que diariamente las veinticuatro horas del día son las que se enfrenta la sociedad son las que más sufren ese tipo de de discriminación

Voz 0866 11:43 José Sáenz decía hace nada también esa

Voz 11 11:46 la importancia en en

Voz 0866 11:49 en lo político digamos precisamente de lo político le quería preguntar porque hace nada partido como Vox señalaban que matrimonio era una unión entre dos personas de diferente sexo e hay existe ese miedo también a perder derechos como el matrimonio

Voz 10 12:06 nosotros no tenemos miedo a perder los derechos ciudadanos nosotros hemos luchado en nuestros derechos los derechos que son de todas las vemos el matrimonio igualitario que es de todas las cosas tienen que ir bueno puede venir cualquier tipo de partido con una idea que crea pero tendrá que conseguir la mayoría de parlamentaria para conseguir ese tipo de cambios no tenemos puede tener miedo todo lo contrario tenemos que defendernos derechos colectivo LGTB sino también derechos a la sociedad en su conjunto profesores de derechos sociales o de tolva surgir todas las personas aunque pagasen sexuales también pueden tener un hijo trans pueden tener un hijo yo eh hay homosexuales al final son derechos sociales que iban en beneficio de todas y todos no únicamente injustamente de una parte concreta

Voz 0866 12:58 José Sáez presidente de Gilda muchas gracias por haber estado con nosotros recordando que hace cuarenta años el veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho Se daba ese primer paso para despenalizar la homosexualidad como delito en España muchas gracias a vosotros ya se ha presentado el calendario gana Salud dos mil diez hace nueve que reúne imágenes de gentes paisajes y gastronomía riojana para promover hábitos de vida saludables durante el dos mil diecinueve el director general de Salud Pública y Consumo asegura que este calendario es un clásico de la sociedad riojana y que persigue el objetivo de mandar un mensaje de la importancia que tiene el autocuidado para lograr una mayor calidad de vida y autonomía personal

Voz 13 13:40 para trasladar a los ciudadanos pues la importancia que tienen los hábitos saludables es una iniciativa el Gobierno de La Rioja para promover hábitos y estilos de vida saludable entre la población riojana presentamos como digo este calendario una oportunidad pues de transmitido otra vez este mensaje pues clave que permite mejorar nuestra calidad de vida y permite también el desarrollo de la autonomía personal se han escogido pues una serie de fotografías de gentes de nuestra tierra es un calendario de La Rioja para La Rioja sin duda alguna ir de gentes como digo de nuestra tierra que de paisajes adecuados y propios Iker reflejan también entre otras cuestiones porque uno de los valores importantes de esta tierra que es su riqueza gastronómica un elemento también clave a la hora de promover estilos de vida saludables

Voz 0866 14:26 salud ha presentado este calendario de pared del que se han editado veinte mil ejemplares y como novedad cuarenta mil Debolsillo con la imagen del mes de abril que corresponde a una fotografía de uno de los paseos saludables por el barrio así llegamos a las dos y veinte

Voz 12 14:41 hoy

Voz 2 15:05 hoy da comienzo el mercado popa donde Luna Ana Castellanos

Voz 1439 15:09 un mercado de artesanía que se va a prolongar hasta el viernes en el mismo restaurante donde una donde siete artistas locales van a exponer su producto Luisa Barrachina es la coordinadora de este mercado

Voz 15 15:18 queremos mostrar pues artesanía pura y dura osada todo son cosas que hacemos nosotras con nuestras manos si Nickon producto local mayoritariamente bueno pues somos siete esta Carla con la tortuguitas blancas sus ilustraciones y que es Natalia que hace un bolso si bisutería muy bonita Irene sin grapas que hace unos bastidores cosidos con detalles y frases también muy bonitos uvas frescas que es Laura con cosmética ecológica de ver que también son ilustraciones en en soportes muy bonitos el azafrán riojano aguas mansas que es

Voz 1439 16:04 el Letizia además este año este mercado tiene una parte solidaria se realizará un sorteo con creaciones de las artistas cuya recaudación se va a destinar a una escuela de la India mira a mi hijo

Voz 15 16:14 estuve en la en la en India estuvo dos meses y medio en un en un voluntariado un profesor nativo montó otra escuela paralela en un barrio más más pobre todavía del que estaban en Jaipur y entonces pues los voluntarios que estaban ahí en ese momento le ayudaron luego mi hijo Quique a la vez que que trabaja en verano pues envía un dinerito para seguir ayudando y me pidió ayuda yo les pedí ayuda a ellas y la verdad que la acogida ha sido fantásticas tanto super implicadas se lo agradezco desde aquí a todas mi hijo está súper agradecido a vender boletos vamos a hacer un sorteo de de los productos de cada una de nosotras y luego pues en cada una va a hacer lo que pueda también no y lo que lo que considere yo en mi caso pues cada de cada pie cita pues Donaire al una parte

Voz 1439 17:09 se podrán encontrar complementos decoración ilustración azafrán y cosmética ecológica Luisa Barrachina tiene Eluana cerámica

Voz 15 17:16 el mundo barro pues fue pues que vine a Logroño Claro de Luna es en horario de mediodía con lo cual yo decía a toda la mañana pues tengo mucho tiempo no me apunten la UPL a cerámica hay idea ahí de ahí sale todo esto no encantada de la vida hago bisutería y la verdad es que la la creatividad en esto me va no tengo no soy nada ordenada hago lo que me apetece lo que me sale trabajando me salen cosas nuevas que me gustan que no me gustan hago de esa

Voz 1439 17:51 y otro ejemplo de lo que se va a poder comprar en este popa Upton del Luna es el trabajo que realiza la tortuga blanca su responsable es Carla Calvo

Voz 16 17:58 bueno yo estoy desde el año dos mil quince y lo que hago son ilustraciones y personalizadas también otras sin personalizar las plasmó en distintos soportes en tazas cojines eh bueno pues pues nada más en realidad es estar un poco pendiente de lo que mi cliente necesita bueno así la verdad que bueno es una forma de entrar en contacto con el público sobre todo pues por ejemplo que tengo una tienda online es una forma de de que la gente pueda ver los productos en directo y y bueno la verdad que me gusta bastante el el donde Luna es son lugar súper bonito para

Voz 15 18:42 para exponer y para que la gente se acerque porque estás

Voz 16 18:45 céntrico oí el sitios muy muy bonito

Voz 0866 18:48 como es habitual de los miércoles en el Ayuntamiento de Logroño ha tenido lugar la Junta de Gobierno Local una junta que ha aprobado el paso previo para la puesta en marcha de la residencia de mayores en el sector Río Lacalzada concretamente la Junta aprueba la sustitución del concesionario la parcela dotacional el portavoz Miguel Sáenz dice que ahora es cuestión de que la iniciativa privada remate unas obras y contrate el personal para que pueda ser puesta en marcha

Voz 3 19:12 para llegar a este punto ha sido necesario primero e que la nueva concesionaria residencial Velázquez obtenga el permiso de la entidad bancaria que hipotecó en su día la la concesión esa entidad bancaria finalmente ha devenido ser la conocida como Sareb que consiente por tanto esta sustitución del concesionario también ha sido necesario cada nueva e la nueva concesionaria residencial Velázquez a Ayuntamiento todos los cánones el importe del canon y de la multa que le fue impuesta al anterior adjudicataria a la inicial del dos mil tres porno no abrir la la instalación me estoy refiriendo una cifra de trescientos cuarenta y dos mil euros acumulados

Voz 0866 19:59 además la Junta prueba de manera provisional el desarrollo del Peri Lobete dos que permitirá continuar la transformación urbanística del soterramiento Sáenz explica que esta modificación permitirá una nueva conexión con el barrio de Cascajos

Voz 3 20:12 pero lo importante es que ya tenemos una nueva vía de unión entre el barrio de Cascajos así la zona de Lobete y el centro de la ciudad el nuevo vial el nuevo vial va a suponer la prolongación de la calle Obispo eh Rubio Montiel hasta conectarla atravesando Lobete con la calle Baltasar Gracián en la confluencia de las tres calles Bair una rotonda como consecuencia de esa actuación se generan dos espacios de los diferentes el de la zona oeste va ir destinado principalmente a viviendas y el de la zona este va a ir destinada a usos de servicios terciarios

Voz 0866 20:53 más asuntos relacionados con el urbanismo el Ayuntamiento de Logroño llevará a cabo obras de mejora en las calles San Mateo Sandra San Bernabé Israel ancha para ampliar las aceras y sustituir los sistemas de aguas

Voz 3 21:04 solventar la falta de continuidad de esa serie de tramos peatonales con mayor capacidad con mayor confort vamos a ampliar las aceras que van a pasar a ser en la calle Ancha de uno coma ochenta metros una dimensión muy necesaria inhiba para los peatones y también puedo decirles que el plazo de ejecución de todas las obras va a ser de cuatro meses que incluye la pavimentación el cambio de agua potable saneamiento la señalización nuevo alumbrado público etcétera

Voz 0866 21:36 la Junta de Gobierno también licitar la contratación del observatorio del turismo y el comercio por un importe de sesenta mil quinientos euros una entidad que desde marzo de dos mil diecinueve de febrero de dos mil veinte analizará estos dos sectores de la ciudad

Voz 3 21:49 con tres claros objetivos el primero es analizar el comportamiento del turismo en La Rioja turistas y visitantes que por motivos de ocio o motivos culturales nos visitan vamos a realizar por tanto mil quinientas encuestas personales a estos turistas un segundo objetivo es conocer de primera mano la situación real del comercio minorista y los hábitos de los consumidores logroñeses y por tanto vamos a realizar un muestreo de cuatrocientas entrevistas telefónicas y ochocientas más también telefónicas para el consumidor todos los meses afición del mes de agosto y un tercer objetivo sería el la inclusión o la potenciación de la marca Logroño en cuanto al turismo y comercio en Internet es decir queremos comprobar cuál es la presencia el posicionamiento de la marca Logroño en redes sociales en las web nacionales en materia de comercio turismo y potenciar de esta forma

Voz 2 22:45 la marca Logroño hoy ya comenzado el

Voz 0866 22:47 el festival de marionetas y teatro infantil de Logroño que incluye trece espectáculos el festival organizado por Cultural Rioja al que este año se suma como colaborador la Universidad Internacional de La Rioja trae propuestas más tradicionales como Alicia en el País de las Maravillas Blancanieves y también propuestas alejadas de los cuentos que todos conocemos en Logroño el teatro Bretón será el escenario que acoja estas obras Pilar Montes

Voz 1315 23:10 como siempre en toda la programación combinamos ya habitualmente suelen aparecer pues esas referencias a los cuentos tradicionales mezclados con las nuevas propuestas como digo empezamos el día veintiséis con Alicia en el país de las maravillas de la compañía e IU teatro el mar el jueves veintisiete tendremos el jardín musical contaron Cillo teatro el viernes veintiocho Las aventuras de Don Quijote del retablo de Pablo Vergne el sábado veintinueve mi juguete favorito de la tartán a ir el domingo treinta saludaremos Jazz Festival conseguí un niños de ultramarinos Lucas todas y cada una de las propuestas van combinando pues eh música van combinando teatro y muchas veces también los títeres o las marionetas