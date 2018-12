Las noticias de Cantabria, 16:03 (27/12/2018)

Voz 2

00:37

no sé cómo decirlo sin que suene vamos a ver nosotros no estamos para cualificar estamos para decir las cosas que profesionalmente entendemos que no deben de ser la alcaldesa lo debe de saber y debe de saber que en este caso ha cometido un error y nosotros estamos pensando como tú has dicho antes correctamente en la posibilidad de trasladar esta información ya este hecho a la Fiscalía de la Audiencia Provincial para que si se analiza y se ve que hay algún tipo de anomalía pues que esté tomen las medidas oportunas como profesionales que somos de la seguridad