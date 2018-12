el Ayuntamiento de Madrid activará mañana el escenario dos del protocolo anticontaminación aunque por lo delicado de las fechas habrá algunas excepciones se mantiene el límite a setenta kilómetros por hora sólo podrán aparcar en la zona ser los coches con distintivo cero Inteco pero podrán circular por cualquier punto independientemente de la etiqueta que tengan hoy sigue activo el escenario uno no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora la M treinta en los accesos a la capital en el interior de la M40 esta mañana en SER Madrid el investigador Xavier Querol que formó parte de la mesa de trabajo que elaboró el Protocolo ha insistido en la importancia de estas medidas porque existe dice un problema de salud pública

esto no es un problema de ecologismo de que haya un partido u otro que les gusten más eh estas medidas más ecológicas etcétera casas como decimos siempre es un problema de salud pública aquí tenemos unos valores límite que son obligatorios de obligatorio cumplimiento por la Comisión Europea que tiene unas sanciones el setenta y cinco mil euros al día eh esto es la primera medida de verdad que tendrá efecto para reducir estructuralmente las emisiones

Voz 1712

01:10

el sindicato Alternativa Sindical que aglutina a parte de los trabajadores de Segur de seguridad privada del Metro de Madrid va a llevar a juicio al suburbano por no proteger los dicen de los ataques y los incidentes llevados a cabo por grafiteros en los últimos meses en el interior de algunas estaciones han demandado a Metro por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos el juicio será el veinticuatro de enero y una cosa más el Centro Deportivo de La Cebada en la capital va albergan instalaciones deportivas y un espacio de gestión vecinal las obras comienzan este verano y lo hacen dos años después de que el Ejecutivo de Gallardón de Molière a las piscinas que había en el terreno el Ayuntamiento ha explicado que no ha podido iniciar antes las obras por la intervención de las cuentas municipales que hizo el anterior Ejecutivo central once grados a esta hora en el centro de la capital