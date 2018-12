Las noticias de Castilla y León, 16:03 (27/12/2018)

una treintena de ayuntamientos de todos los colores políticos en Burgos inmovilizado esta mañana porque falta de médicos más vacaciones de Navidad hace que no haya consultorios abiertos informa Elena lastra

Voz 2

00:55

no tenemos médicos no tenemos pediatras no tenemos absolutamente nada en lo que la atención pueda ser medianamente digna como se va a mantener la población rural como mínimo como mínimo