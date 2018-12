Voz 2

00:04

qué tal bona tarda las defensas dos ex miembros del Parlament suprema allí de dividir la macro causas al independentismo las Junqueras la resta de Exxon Sallés han Carme Forcadell Kuchar Sánchez al Supremo llamas a exmiembro esta vez la exdiputada la CUP Mireia Boya Toché su paciencia al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Juan todas las defensas dos ex miembras daba mesa insiste Shan que desde un principio a que esta división era Biden parque son dos Judy Davis da naturales de difieren desde hoy la malversación Wen también saladas yo por una cuestión operativa iluso mística recuerdan melillenses llevas pruebas casarán sobra la Taula han a otras no tenían Laura recuerden suprema de así casi Yao Tribunal Català quizá seis de Prusia Sachs al ha escrito a la Sala Penal insiste ya en la cumpla madurada da la vista a una desconexión atribuida a anuncios Jones al monte fins Passat Rey Sol reforzó asegura Tata el centro de las Ramblas Dolón Marta la alerta antiterrorista cuatro obras sin callar amateurs a la estatua confirmar la alcaldesa Ada Colau