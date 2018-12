La Ventana (26/12/18)

Voz 1 00:00 en la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 2 00:07 hola qué tal muy buenas tardes ya ha sido detenido el presunto autor de una agresión sexual realizada sobre su sobrina una joven de veintitrés años en Arnedo ahora el hombre está a la espera de pasar a disposición judicial la joven presentó una denuncia contra su tío por una presunta agresión que se produjo en un domicilio familiar en Nochebuena y también les contamos que La Rioja y Castilla León coordinan sus equipos humanos y materiales para responder a las inclemencias meteorológicas permitir la normal circulación en las carreteras José Ignacio Pérez es el delegado del Gobierno en La Rioja

Voz 3 00:41 pues fundamentalmente con un espíritu colaborativo y de aunar recursos aquí lo importante es trasladar al ciudadano el siguiente mensaje se ante inclemencias fundamentalmente de hielo vamos a tener eh todos los recursos tanto desde León como de La Rioja coordinado suficientemente para para ti las dos a su disposición no darles un mensaje de seguridad había eh que en qué bueno y qué van a poder transitar

Voz 2 01:13 con seguridad y más asuntos estos relacionados con la Navidad correos instala tres buzones especiales en sus oficinas para enviar las cartas a los Reyes Magos hasta el cinco de enero los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas en estos tres buzones que están en la capital en la el cine ha principal y en la sucursal de Duquesa de la Victoria y en el resto de la provincia en la localidad de Haro

Voz 0866 01:38 vamos a conocer ya el tiempo que no se espera para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Charo Toribio qué tal buenas tardes

Voz 4 01:44 buenas tardes mañana jueves en La Rioja intervalos de nubes altas también con brumas y nieblas o nubes bajas que en el Valle del Ebro pueden mantenerse durante toda la mañana las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios o en descenso ligero las máximas también en ligero descenso en la ibérica mientras que subirán en el resto de la comunidad esperamos además algunas heladas débiles en la sierra esta madrugada a las mínimas van a marcar en torno a cero grados y dos grados positivos y al mediodía mañana alcanzaremos los doce grados en Logroño y en Arnedo catorce en Haro diez en Calahorra nueve en Alfaro el viento soplará flojo variable ose mantendrá en calma e irá fijándose al final de la componente oeste

Voz 5 02:24 es una información de la gente

Voz 1 02:26 estatal

Voz 0866 02:28 cinco grados y medio en el centro de Logroño

Voz 1 02:33 la Ventana La Rioja

Voz 0866 02:37 las vacaciones de Navidad generalmente son unas fechas de reencuentros decenas y comidas familiares de risas entre amigos pero estas fiestas no han empezado así para un riojano para el actor César Vea que ha pasado la Nochebuena durmiendo en la calle a escasos metros de la Moncloa para denunciar que el cambio de legislación en las energías renovado les ha dejado a su familia en la ruina hoy está aquí para contar su historia en La Ventana César Vea qué tal buenas tardes

Voz 6 03:03 Diego buenas tardes cómo estás César Vea Podemos

Voz 0866 03:05 decir que esta historia no ha terminado pero sí que adquiere otro matiz porque ha conseguido arrancar un compromiso de la presidenta del Partido Socialista de Cristina Narbona para buscar una solución

Voz 6 03:17 pues así es

Voz 7 03:19 o el regalo de Papá Noel y los Reyes eh cómo llegó una entrevista todos en el mismo día todo cuando estaba ahí como tú bien dices eh repostado en la puerta de la Moncloa eh tuve un mensaje de la señora Narbona eh en el Hot Sarko es hablar evidentemente el momento la llave IU eh medio esta gran noticia me dijo

Voz 6 03:39 quiero que sepas que puedes hacer público lo que te voy a contar ahora es que tienes mi compromiso para buscar una solución de forma inmediata vuestro problema entonces bueno que vengado una las palabras de una persona tan relevante en el Partido Socialista pues evidentemente me inspira toda la confianza del mundo no me está de la menor duda de que va que va a ser así

Voz 0866 04:00 vamos a comenzar desde el principio por qué decide invertir que cambio para que usted y su familia se vea en la ruina

Voz 6 04:07 bueno pues e invertir empezamos este esta andadura en el año dos mil siete con el Gobierno de señor Zapatero que nos pidió a los ciudadanos que invirtiéramos en energías renovables y lo hicimos con compromiso un contrato firmado con el Estado se publicó en el BOE a través del Real Decreto en fin todo pintaba muy bien ahí ahí nos libramos la banda la cabeza se siempre dos mil familias en este país y entre ellas pues la nuestra el hermano yo montamos está instalación en La Rioja en Hervías de Arnedo en mi pueblo ignoro pues todo bien con algunos problemas al principio por Iberdrola tienes puso palos en las ruedas todo este protocolo de de papeles Ignasi siempre se ralentiza todo todo lo pero bueno se montó el paraje se puso en marcha La Rioja lo certificó quinto todo correcto pero no sabemos porque tres años más tarde el mismo gobierno socialista cuando estando Eminem de ministro el señor Miguel Sebastián por llamarle señor

Voz 7 04:59 eh nos comunica que que

Voz 6 05:02 esto porque no reúne condiciones lo entendemos porqué y esto sería tramitada a través de la Consejería de Industria La Rioja bueno los iban a juicio y ahí empiezan nuestros problemas evidentemente pues en las sentencias que ha habido años después en el Tribunal Supremo con dentro de los jueces un criterio completamente dispar sea tres jueces a favor de todas estas sentencias tres jueces en contra el ente el presidente de la Sala dio a favor de la la razón al Estado osea todo un cachondeo político judicial que nos llevo a nosotros pues a la ruina más absoluta los expulsan del sistema de primas nos dejan de pagar eh lo firmado escogen era una bola

Voz 7 05:43 eh de deudas de intereses de desazón de sufrimiento

Voz 6 05:48 que nos lleva hasta la puerta La Moncloa hacer ahí una protesta en el día de Nochebuena para denunciar pues que fue el propio partido socialista del que nos nos hemos metido en esta trampa ahí el problema es que evidentemente después saben estos años ha hablado con tantísima gente haber estrenado un documental eh que la misma gente del propio PSOE mosquiteras con los gente fue una chapuza que sino chapuza administrativa una mala gestión entre comunidades autónomas y Gobierno central eh que tú te ves envuelto en eso que no es que tú lo lo lo que has hecho ha sido colaborar empresarialmente en este país desarrollar unas energías limpias y eso te lleva a la ruina más absoluta esto no tiene nombre y solamente pasa en España

Voz 0866 06:30 tenía que ser una situación verdaderamente crítica para que usted decidiese precisamente pasar la noche de Nochebuena fuera de de de su núcleo familiar en la intemperie al lado de de La Moncloa

Voz 6 06:42 sí bueno pues tan tan crítica es la situación que en el mes de enero sea dentro de nada eh Hacienda empezaba a ejecutar embargos y como tenemos una deuda pendiente con Hacienda en fin todo en unos todo lo que ha generado pues no me queda más remedio que una pataleta frente a a la casa el presidente de gobierno y afortunadamente el Partido Socialista ahora están pues apoyando las energías renovables sino que tenían que haber hecho al principio no haberse arrugado ante las presiones de las grandes eléctricas pues haber colocado este país donde debiera estar que es en la cima del desarrollo de las energías renovables a nivel mundial que sólo estábamos en que es que es muy triste la la la historia es muy triste que el Partido Popular por su parte simplemente es así el PP Nos destrozó el Partido Popular los tengo el tiro en la nuca lo que aplicaron todavía muchos más recortes con carácter retroactivo incumpliendo absolutamente todo bueno pues este país la gente desgraciadamente la inmensa mayoría no sale a la calle a protestar no en este sector en el que también sino en la inmensa mayoría de los sectores excepto los jubilados las mujeres puntualmente que vais está muerto sea un país llamé vas a en la clase política y las grandes empresas lo que quieren de millones de personas

Voz 0866 07:55 César Vea tuvo que ser dura esa noche de de Nochebuena hasta que cómo vivió la noche hasta que recibió esa llamada en qué pensaba en esos momentos

Voz 6 08:04 bueno yo digo que duro e debe ser como una familia a final de mes con seiscientos euros eso sí que debe ser duro pasan una noche la intemperie bajo cero que te levantas está el saco de dormir completamente en los ojos del frío y no te encuentras bien pues que estaba ganando sin voz bueno pues pues pues sí pero hay millones de personas que la pasan eh así durante todo el año sabe ese saque duro sin pero mi situación en nuestra situación es tan tan tan complicada que es que no me queda más remedio que empezar a hacer acciones de ese tipo no llevo ya varias secciones e emprendidas en este en este periplo no hoy no iba a ser la última pero puedo garantizar pero permites me gustaría añadir dos dos anécdotas muy significativas e Lluïsa una protesta en el Congreso de los Diputados durante un mes el pasado año en mes de septiembre de sol a sol estuve vestido de payaso en la puerta del Congreso estudian hablé con la inmensa mayoría de los partidos políticos pues en uno de estos encuentros lo pude pasar Congreso diputados me encuentro con el señor Zapatero le había pedido una entrevista me salte todo el protocolo del señor Zapatero perdón en una entrevista casi siempre es GM dijo yo no hago películas y bueno primera respuesta Guimerá el señor presidente primera mentira si había rodado el documental anteriormente con otra persona no yo automáticamente le digo quiero que usted sepa que me arruinado por invertir en energías renovables no miró sonrió hice fue esto es tan cierto como que estamos hablando ahora y la segunda anécdota fue con el ministro Álvaro Nadal del Partido popular ministro de industria también Jaguar del eje señor harán último momento mira sé quién eres para ser ministro sepa tu nombre es que has tocado mucho las narices cuál es mi sorpresa me dice es que es que las comunidades autónomas lo hicieron fatal osea echándole la culpa a las autonomías La Rioja en este caso es Bruno por mi parte no ningún problema el readmitir los en el sistema y coaligo pues el saqueo Luis tome diciendo que admite bueno yo estaba bailando en una bata príncipe Properties que hablar con la fe el gol hacer MG Comisión Nacional de Mercados y la Competencia me reúno con María Fernández la presidenta esta mañana en la entrevista palabras textuales digo María me echo cuando Nadal esto me dijo con la Aral la mujer súper simpática y muy agradable que no César quiso los así esto no dependerá favorece que es una decisión política no no volvió a hablar con el ministro sea un sinvergüenza un caradura y un mentiroso en mi puñetera cara tiene santas narices desmentirme de esta manera de humillar me sabiendo sabiendo perfectamente la situación en la que estábamos a ya les da igual lo sea dos personas de este taller es de estatura política que estén decidiendo qué pasa con la vida de todos los millones habitantes este país esto solamente insisto pasa en España están

Voz 0866 10:55 César Vea después de estas dos anécdotas confía usted en ese compromiso del Partido Socialista

Voz 6 11:02 pues de esta señora de Cristina Narbona si son sensaciones que la he conocido me dio una entrevista para para mí documental In otros políticos de otros partidos me han hablado maravillas de ella por lo tanto me fío sí plenamente que no cumplen lo que dicen a primeros de enero estoy en La Moncloa

Voz 0866 11:23 esperemos que cumplan con su compromiso César Vea muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana contándonos lo sucedido y sobre todo mucha suerte

Voz 6 11:30 bueno pues muchísimas gracias y muchas gracias a a vuestro amor a la Ser a todos los medios y periodistas general porque el apoyo ha sido constante en condición e incondicional desde el minuto uno así que pues agradezco montón todo puesto de trabajo

Voz 1 11:44 la Ventana La Rioja

Voz 0866 11:49 la Rioja y Castilla León coordinan el Plan de Vialidad Invernal del Estado en ambas comunidades el delegado del Gobierno José Ignacio Pérez señala que los riojanos vamos a poder contar con los recursos de ambas comunidades para combatir las inclemencias del tiempo que es un acuerdo que se realiza desde la colaboración para aunar esfuerzos el delegado de Gobierno dice que los recursos materiales y humanos están ahí pero que hace falta prudencia dejar transitables las carreteras para que las máquinas hagan su trabajo

Voz 3 12:17 tenemos eh enorme de materia ley personal humano ahora también eh los e ciudadanos tienen que estar convencidos de a prudencia es luego II todas las máquinas del mundo eh eh no pueden trabajar si las carreteras están ocupadas por los vehículos eh ese es el mensaje que que se acabe la reunión e más contundente en muchos casos los vehículos el eh y no permiten el trabajo de las máquinas es decir si no tenemos cuidado las máquinas no podrán trabajar y pueda dejar las carreteras libres

Voz 0866 13:04 Pérez señala que no se prevén grandes nevadas quizá alguna acerca de la fecha de Reyes pero que hay que tener capacidad de reacción a los fenómenos meteorológicos extremos

Voz 3 13:13 bueno lo que sí que nos han dicho es que durante estas estamos en un periodo con un anticiclón encima por lo tanto no es previsible las nevadas igual a Kant los eh a los días de Reyes puede haber alguna a mil metros pero pero la verdad es que no estamos en periodo diríamos de alertaran y de nevadas e algo de hielo pero eh comparado con otros años nada ahora bien eh debemos de saber una cosa con el cambio climático puede haber momentos extremos con más facilidad e es decir que igual eh tenemos eh como tenemos en estos momentos mucha temperatura pero podemos de una manera radical también padecer algunos fenómenos meteorológicos

Voz 0866 14:03 ya se ha presentado el calendario gana Salud dos mil diecinueve que reúne imágenes de gentes paisajes gastronomía riojana para promover hábitos de vida saludables durante dos mil diecinueve el director general de Salud Pública y Consumo asegura que este calendario es un clásico de la sociedad riojana y que persigue el objetivo de mandar un mensaje de la importancia que tiene el autocuidado para lograr una mayor calidad de vida y autonomía personal

Voz 1622 14:28 para trasladar a los ciudadanos pues la importancia que tienen los hábitos saludables es una iniciativa el Gobierno de La Rioja para promover hábitos y estilos de vida activa y saludable entre la población riojana ir presentamos como digo este calendario en una oportunidad pues de transmitido otra vez este mensaje pues clave que permite mejorar nuestra calidad de vida híper mete también el desarrollo de la autonomía persona

Voz 4 14:51 se han escogido pues una fotografía

Voz 1622 14:53 has de gentes de nuestra tierra es un calendario de La Rioja para La Rioja sin duda alguna ir de gentes como digo de nuestra tierra que de paisajes adecuados y propios Iker reflejan también entre otras cuestiones por uno de los valores importantes de esta tierra que es su riqueza gastronómica un elemento también clave a la hora de promover estilos de vida saludables

Voz 0866 15:14 salud ha presentado este calendario de Pérez del que se han editado veinte mil ejemplares y como novedad cuarenta mil Debolsillo con uno de los paseos saludables por el barrio como imagen la imagen precisamente del mes de abril

Voz 1622 15:28 es una de las novedades es que evitamos también cuarenta mil ejemplares de una versión de bolsillo mucho más manejable en la cual sea escogido pues una de las imágenes que es la imagen del mes de abril que lo pasaremos un poquito ha detallado que corresponde a una de las fotografías de los paseos saludables en completó el Paseo Saludable que se hace y se inicia en Logroño desde el centro de salud Joaquín Elizalde en el mes de abril

Voz 0866 15:51 Nos trasladamos a la capital porque la Junta de Gobierno Local ha licitado la contratación del Observatorio del turismo y del comercio por un importe de sesenta mil quinientos euros una entidad que desde marzo de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veinte analizará estos dos sectores de la ciudad

Voz 8 16:06 con tres Carlos los objetivos el primero es analizar el comportamiento del turismo en La Rioja turistas y visitantes que por motivos de ocio o motivos culturales nos visitan vamos a realizar por tanto mil quinientas encuestas personales a estos turistas un segundo objetivo es conocer de primera mano la situación real del comercio minorista y los hábitos de los consumidores logroñeses y por tanto vamos a realizar un muestreo de cuatrocientas entrevistas telefónicas y ochocientas más también telefónicas para el consumidor todos los meses del mes de agosto y un tercer objetivo sería el la inclusión o la potenciación de la marca Logroño en cuenta de turismo y comercio en Internet es decir queremos comprobar cuál es la presencia el posicionamiento de la marca Logroño en redes sociales en las web nacionales en materia de comercio turismo y potenciar de esta forma la marca logró en otra entidad

Voz 0866 17:05 que también presenta novedades es la Smart City de Logroño porque el Consistorio solicita licita los trabajos necesarios para el desarrollo de nuevos servicios dentro de esta plataforma Miguel Sáinz

Voz 8 17:15 que un equipo compuesto por programadores informáticos va a dedicar analizar los Software de estas áreas ya integrarlos en la plataforma es More Logroño un pool de horas como les digo e importante suman dos ciento ochenta mil euros en los próximos dos años con el objetivo de que todas las verticales dependientes de Interior Policía Bomberos Protección Civil verticales como de transparencia aguas y turismo sin ir más lejos el Observatorio de Turismo y Comercio tiene precisamente entre sus condiciones de licitación que toda la información que salga de aquí esté en la plataforma More Logroño bajo la versión open data para el aprovechamiento y utilización de emprendedores logroñeses etc

Voz 0866 18:01 por último el Ayuntamiento aprueba el pago del primer listado de las ayudas para subsanar deficiencias detectadas en la inspección técnica de edificios así como el pago de las ayudas a la rehabilitación de edificios que se han llevado a cabo en las calles Portales Vara de Rey y Canalejas

Voz 1 18:19 la Ventana La Rioja

