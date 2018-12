SER Deportivos Nordés (26/12/2018)

Voz 1 00:00 Manuel Mira Trinta cuatro minutos sobre a se tres esta tarde los tempo Pro deporte da Costa da Morte aquí nordeste deportivos José miércoles estemos que agotaron apoyada fútbol base de veteranos

Voz 2 00:16 nos tememos se con árbitros con invitó Recaredo y que os subdelegado una relación responsable la Subdelegación en Bayo dos árbitros saqué de incluir dentro de ese álbum de cromos de fútbol Dacosta que es hasta vendas a puedes marcar álbum que también os cromos bueno pues que mente está nuevos árbitros un poquillo como vaya temporada desde el punto de vista dos dos árbitros me está Subdelegación

Voz 1 00:42 todo es la guía escalada tarde empezamos coma sempre hoy se oyendo estos resultados han dado polideportivo de de das disciplinas de esta pasada fin de semana empezamos tenis de mesa en donde bueno pues parece que tenemos una fin de semana muy positiva más sonada de este pasado sábado en donde

Voz 3 01:02 bueno pues os resultados parece que fueron sobre todo en una categoría femenina donde as máis nuevas da nuestra comarca demostraron o facer den todas las suelas así como y de Mazaricos que cayó pues cuatro encuentros que disputó Zas cafetería talladas Sociedad Deportiva baña me engañaron tres de su perder un parte ha sido una categoría masculina sobresaliente pero conceller de Mazaricos que alzarse Cuba Victoria pesares de que Miguel Rey perder sus dos seus partidos individual bellezas de Movele bazar Bayo se que casual racha de victorias en los últimos encuentros gracias al victorias de Mateo Jean quizás opinar estuvo cerca de conseguir también la victoria pero no han podido ser finalmente maga que ponían au Nieto Illes fallase su número un radar una alegría o equipo fui subido muy bien eso sí los hombres de Mazaricos que sí plantaron cara he arroparon habréis blanco que fue lo único que ganó su partido demuestra que sí que está cogiendo o ritmo a esta a esta división así que bueno como veces bos resultados los diferentes que tenemos vómitos equipos de tenis de mesa Paul acostada

Voz 1 02:06 morte

Voz 3 02:07 sea mirando cada día ante de o bien digo sábado Weiss eso gano partido que estaba trazado navega la costa entre Obama sido Mazaricos así que oportunidades in extremis aún Mazaricos para que acabe Lider A O ano este dos mil diez adicto en a categoría además Weise disputar un partido homenaje creo que lo hemos contado Máis eu Elvis sobre este partido las pioneras de fútbol femenino en la selección de Acosta contra AQMI dudas son encontró estilo que se vaya a partir de las cuatro y media de la tarde este sábado antes no es este viendo ese último día para inscribirse en a Carreira do Leite en Mazaricos esas San Silvestre que será o por la tarde en Mazaricos y luego cubrir ido en mayo también celebran a su a milla de San Silvestre convocada no o Lou seas cinco de la tarde no paseo fluvial sabes tanto en Mazariegos como siempre de ir disfrazado irá pasa lo ven que de eso se trata más que de engañar a a Carreira me apunté Maiso Camariñas Bin Víctor Vigo bueno pues de Humain en Guadalajara que vende estar convocado con la selección Galega absoluta hogar en Pontevedra lo ven res no Memorial Manuel lo haces de del Centro Galego de tecnificación deportiva de Pontevedra es compartido que se jugará en contra o cisne pontevedrés siete minutos sobre A c3 esta tarde buscamos a información do fútbol base

Voz 1593 03:29 biquini toalla de Praia sandalias pienso que a esta todo castigo frío que Fay

Voz 4 03:36 en fin esta acción de servicio barra sortean una vía Canarias para dos personas

Voz 3 03:42 el del bañador

Voz 4 03:45 la estación de servicio bazar voy si tenemos que buscar eso

Voz 1 04:05 información do fútbol base para eso tenemos a Welby esa enciclopedia del fútbol base da Costa da Morte wiki igual vivir muy bajas

Voz 5 04:13 hola muy bueno pues si yo qué tal buenos

Voz 1593 04:15 bueno con boquilla cosa no hubo partidos esta semana pero bueno con menos cantidad de de encontró que que o habitual

Voz 3 04:22 debido a estas a estas data sentando

Voz 6 04:24 eh bueno fútbol base y a partir de sale bien se os ven a mí

Voz 5 04:30 es parar una competición toda vez que Papa Noel pues tenía un duro Traballo durante semanas por el por qué se reparten pues esas lides en esta en esta comarca es más grande anormal para esta semana previo a fin de queda una semana Boxing Day en Gran Bretaña puestos infantil Costa su particular Boxing Day el dinero sábado bueno durante el fin de semana durante semanas a ver algunos partidos que eso es así que tenemos a toda esa información que te parece comenzamos las ligas

Voz 3 05:08 pues Beñat Valle

Voz 5 05:09 comenzamos por esas ligas galeras juvenil el domingo por la mañana era día de derbi en Treo Bergantiños Umbría Un de Umbría que llegaba a este encuentro bueno loco de una era demasiado positiva de resultados pero que plantaba

Voz 7 05:29 es muy vivo muy buena cara

Voz 5 05:32 no Municipal de Aguas pese a que albergan se orientaba no marcador saben entrado el segundo tiempo ha vuelto a través de Bryce trajes las primeras noticias agradables novedades noticias agradables que no estrella es Encontro lo dude un halo undécima lesión de pajes ocultaba Ocampo minutos después pareció Waldo en parte para umbría que con este punto se mantiene en esa zona media alta la ubicación sin problemas clasificatorios opinar de esta primera Volta va hay intención de seguir trabajando en exigir sumando puntos que competición que siempre dura pero que no pues

Voz 6 06:18 eh

Voz 5 06:20 están bastante tenido un bastante bo nivel durante toda la temporada a competición parados venís volverá

Voz 6 06:29 o día doce odiado de esa Neiro

Voz 5 06:32 eh comienza a segunda vuelta visitó campo pudo a escolares fútbol en en Reino Unido alcancen asco úlceras pese bueno eh a qué equipo de Nando umbría cadete competir de muy buen manera Corral hizo ocupa a tercera posición da clasificación hay que decir que en los últimos último mes sobre todo es una plaga bastante importante de lesión de tu equipo hombre Brines Puig elevaron ya mermaron poquiño su potencial no así a intensidad Ana competición bueno pues es una tres además Luis y fui a un partido o mellor mereció algo Maiso o cadete de un Brines adentraba Se no marcador o Vida Alves pero Raúl empataba eh casi al final lo primero tiempo un descanso o principios de segundo una tres dos enciman propio Porta por parte de esos valores e izaron escapa a los punto es elevar como regalo de de Rice anticipado o equipo da así con muy buena campaña sobretodo los tres primeros meses de competición espectaculares Don umbría en esta Liga cadete pediremos yo Reyes Magos a recuperación

Voz 6 07:52 esas lesiones de jugadores

Voz 5 07:54 importantes que sigan competir de la mejor manera empezar a canto vuelta competición una segunda vuelta partido orilla Mar equipo coruñés que marchan a Weiss bruto costero no Group único costero pues mantenerse emoción en lo alto con Sete que puse en apenas siete puntos clasificación liderada por lo que esta fin de semana

Voz 8 08:23 si ganaba eh

Voz 5 08:26 hola el derbi frente fronto hablarse también añade van con mayor dificultad de uso funk que te va escalando posiciones Cañada produce son ha o Cabana que ha eh si llega poquiño poco esa está cuarto dañaba también casos Sonera Santo son victoria dos euros frontera o Lorenzo en esa zona alta eh bueno pues es que también aprobó y tú no hubo nada para volverse a enlazar os demás es arriba no era nada para canto vuelta competición come descansa en esa primera sonado doce de enero partidos ha visitado Santa Comba para enfrentarse duelo directo entre candidatos ahora mismo que os Soneira Uniodos en cada grupo Da Costa mantenga una posición cómoda con cinco puntos de su núcleo ubicado Club Deportivo Concello de esas que goleaba en queda también goleado sea ya ha sido un concello es asocie ganaba y por tres tantos ceros con pan Pacios empate entre Tirana o para semana

Voz 6 09:56 de de Volta de Reis eh

Voz 5 09:59 los partidos muy in o no cruce Kus viudos as temprana colíder o Concello de pan o también está que arde a liga infantil de A Eloy tampoco título tiempo las zonas notables de momento mantel sólo Umbría como líder que este fin de semana Cañada goleaba al seis tantos a cero también me Fazio mes como eh a domicilio sábado o Salles que se mantiene la segunda posición bañaba en en Cabana de también

Voz 6 10:31 entre los primeros

Voz 5 10:34 socorrer migraña va a domicilio en hora solicitó Terra eso fan sufría pero ganaba por tres tantos son son Muxía también Pen pisando fuerte a poco Orion cruce que se bate en una sola derrota en la competición engañaba muros cero a those para esta semana que si hay jornada es esta semana de vacaciones para para esos estudiantes claro tanto descansa o el grupo cabecero partidos interesantes que se disputará en Pablo de recursos en once os hablo por la mañana en entre Unión cruce Umbría Terceiro primero clasificado y destacar en mosso que en pronto sayas a segundo clasificado a Scola deportiva

Voz 9 11:25 eh muy interesantes

Voz 5 11:27 el grupo perseguidor au partido entero útiles o Cabanes que tu vemos encanto o aspecto competicional decimos ahora con algún acuse como eh seguro que ha resaltado en estos deportes Raúl no no res esa convocatoria Sergio y femenina de fútbol la costa que soga o Vimianzo a partir de esta sección de fútbol base porque muy todas las rapaces que es tan selección pubis son equipos las nuestros competición socorro queda que son infantiles en cadetes algunas que están en otros equipos especialidad de femenina lo fútbol como Victoria santiagués donde pescan es muy buena a narcosala morte también no no Bergantiños algún activo y semi emigrante y que catorce años Ana Rodríguez uno Valencia Corcubión ese cambio de vocación hoja con sus miras fútbol la costa sí que preparación para o que será o día veinte

Voz 6 12:42 no ve ese partido homenaje así impulsoras de fútbol femenino en este Giro es

Voz 5 12:50 es magnífica esa magnífica idea la Sociedad Deportiva este gana para recordar o que fueron unos eso sanos setenta o fútbol femenino un partido que venera Luis Vara a una selección de Acosta de esta selección Dacosta afronte equipo

Voz 6 13:05 unas ayudas fútbol eh

Voz 5 13:12 bueno pues claro que sí

Voz 3 13:13 pues a poco voy cogiendo aunque aquí en A Costa da Morte este tipo de partidos eventos pro anda recordarás pionera en los que que se decidían al jugar un fútbol de romper algún que otro tabú por otra cosa es que Agora pues sus tan fácil además muy bien y hay que están viendo como nuevos resultados tanto Bergantiños como ayudas algo que nadie Wolves

Voz 5 13:36 pues también fue claro la representación del fútbol la costa la muerte una selección Galega de hasta seis que durante esta semana disputa primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Solbes en Sanse pues hay un rapaz Daurada de corista encubrían peñas cadete diciendo honra yo Bergantiños Kus que estará la selección Galega para hogar primero contra este mal Extremadura osó ves no es sólo hará contra o equipo da selección la Comunidad Valenciana así que para qué te vas a la zona Costa seus comenzó a mí

Voz 3 14:19 perfecto pueden a la que tenemos cita sortea comenzó también Dunga posible caída deportiva también para este hacha ahora semanas

Voz 5 14:27 bueno no tiene nada Felice salir entrada de ánimo a la vez no es por supuesto os cuidado cuidado como Alcalá o es que muchas veces pidan un apartado

Voz 10 14:50 hombre que no vas a problemas para niños en Kosovo Callao coliflor Nico copado no ni con polvo

Voz 3 14:56 la casa que que que has CEAS que ven por delante

Voz 11 15:00 eh

Voz 3 15:00 con fin de Ana que Cézanne todas que acaben estupendamente no vaya a ser que les damos un susto la de árbitros en OME no son siempre vistos es todo deporte tiene mala fama que le vamos a a facer den de siempre anda que cada vez menos por ejemplo aquí en A Costa da Morte que somos pioneros en muchas cosas pues también volvemos a serlo este pasado ven representaba se ha no edición do álbum de cromos de fútbol coste iba ser por segunda vez fútbol Dacosta tengo un álbum de cromos con varias novedades por una banda que se pues los equipos de fútbol femenino eh tanto Bergantiños como has mudas gran idea la banda también disponga día a Terceiro la Galega una adicción que categoría que no ha anterior edición pues no estuviera representada gran idea muy toméis Traballo otra banda pues también estamos árbitros también se dispusieron a sus fotos y hay cromos dos dos árbitros Alarcón Víctor Recaredo responsable dos árbitros aquí en A Costa da Morte en a Subdelegación da da Federación qué tal Víctor muy bajas

Voz 12 16:01 muy buenas tardes supongo que contento no con con él

Voz 3 16:03 esa iniciativa

Voz 12 16:05 a ver si os crezcan están contentos de verse y sentirse protagonistas en positivo aunque algo que que no sea posible in ese sentido nos ha a ver qué pasa una cosa que que detrás de toda esta movida pulso pueda mostrar Gemma es que no se debe hacer dentro es por por normalizar figura colegiado que al final o que un aparte máis do posó forma parte imprescindible Acebes es que bueno estuvo a desatar Asiria las iras de un museo otros pero normalmente el impulso creo que trabaje como que vais e intenta faceta no supo hacer con acertó como todos los del tema para no es una magnífica noticia hacemos tu pues que vive salen contar algunos somos

Voz 3 16:53 me he quizá esa primera vez que esto que esto sucede no se cemento de que pasara en otra en otra en primera división de Panini uno en sabes

Voz 12 17:03 eh no no sabemos menos porque no empeño del Hero pero creo que la primera que además se correo que Bossi lo dicen sobre estas verdades que sin ser capaz de comprobar las pero eso sorprendería me muy claro que que es decir dos efecto antes y sorprende nada que hay que fuera dijo tan agobiado Espriu creo que algo que no se pasan estas cosas como decía o Carlos Blanco somos una potencia no van a la costa norte para para ir en su piscina eso

Voz 13 17:34 vamos somos muy vagos Ibarra un valor no fútbol somos

Voz 12 17:39 medios un fútbol la constan en un referente en todo país en ese sentido alegro muchísimo que es que fútbol integrarse me también como friso colectivo arbitral recién creados

Voz 3 17:51 porque al final está Desailly es parte importante también de década de cada partido para una lectura así medio en broma medio en serio pero que que tengo que puede ser que cuando humano pues su uso dos enfada muy tocó árbitro en un partido siempre tenga posibilidad de de hecho dar a casa collera sus dardos se tirar de uso cromo buena si después vaya a mayores

Voz 12 18:17 de todo eso y lo que te digo que esto es muy pocos cual esa narración que se está normalizada porque Evo fichado a asociado a arbitrar medios primo cubanos Carlos Cano están a pleno rendimiento como consejos sin cargos federativos yo pues puso camello de ser partidos polaco no respiramos llevamos tres partidos de nada no ocurre esto en el fútbol Salvador este sábado en Roma esa madre frito no me inusual que les ha saludado él sean pero suele no no me hay que sea grato pero realmente entra dentro comenta igual que a discusión pues otros son los no pero a relación empleos no son árbitros dirigieron el fútbol no consta limbos especialmente la costa en sean a costa eran nazis maravilloso de Hugo hay muchísima gente que nos decía antes de llegar a lo más profundo árbitro yo sé saudí dual esto yo creo que eso se tenerlo alguno que al final recoge a todos los grandes botones otros fútbol era normalidades algo quizá es normal porque no saben tus suma parte integrante más fútbol pero son perros que tiene una relación magnífica con casi todos José Mayo están dentro porque no hay rivalidad dentro sanciones sino me hay que mentir a alguien que te gustó que diseño con quedarse a que prosiga eso es me distinto no cabreo que un pase cuando estar con muy salvador que no sigue un hombre Paktika Egunkaria pero no me hicieron final son elementos de momento en todo el mundo lo campo intenta facer lo den intente consulta hace suyos los mucho porque es parte como es el pero ya digo relación entre parte de absoluta normalidad de IU con las pues que inciden lo Auvers nada en este sentido me queda a su delegación pues plaza Obispo sano me meses antes de que se que llegó a Almería en una después que más año que por trato que recibimos esa la de sitios puntuales en amables que se pueden producir igual que por desgracia se producen agresiones en favor eso su vicio pero me ha descrito es muy puntuales a relación diaria que unos pocos clubs que no es magnífica y yo creo que para la excusas que las que mes encantado STURP mal que se nos dará cabida no algún pues aparte es muy bonito supongo yo creo que como au magnífico yo sorprendente de algo que es normal no quiere vernos parte los mismo ciego

Voz 3 20:58 sí señor bueno pues sí están en diferentes puntos de la Davis barra Si alguien quiere saber exactamente los lugares donde se pueden comprar ese es cromos de fútbol de Acosta en web de que pasa me consta punto com ten en toda a información Vitor sea para rematar no que va de temporada cómo está siendo la temporada desde el punto de vista arbitral máis que unas protestas como te gusta

Voz 12 21:22 vamos que está esta temporada que además segunda realmente me tengo que ir a cosas supuso un paso máis para que esté a no absorber mucha práctica totalidad de dos cuerpos porque bueno pasado pues Moiso suelen interesar Delon no me tiraban suponerse años pensó fútbol más edad este año tenemos en plantel podéis Bin que he visto colegiados yp prácticamente durísimos todos los encuentros de fútbol desde vallas pues son más partidos más responsabilidad de pican los todos sucursales Basteiro Antón bueno evidentemente hay más Cases está siendo gano que tiramos un periodo repunte coma dos o tres casos desagradables no como vivido día Ence por ejemplo con una semana pues Granier las cosas es que o primero a los soy muy tranquilo vamos un par de capítulos los relatos permanecerá a la que todavía está siendo para misma es que más que satisfactoria y Maika la de detalles que no envasan de tristes anécdotas uno que lo trasladaron a la escena tanto aceleración no son jurados federativo todo dos clubs la costa porque estamos encantados como trato recibido como Izco a vida lleno de fútbol la costa para unos días

Voz 14 22:32 pues eso está muy bien eso está muy bien Mitterrand nada gracias por atendernos enhorabuena polo traballo que ofrece de esa ídem de casos patente somos son muchos hasta luego

Voz 1 22:43 mira que Nos queda antes de rematar remataron fútbol de veteranos y teníamos esperando a Modesto Parga qué tal modesto muevo bajas

Voz 13 22:49 la siempre está

Voz 3 22:52 siempre están castigando algún ves no pero

Voz 10 22:54 porque fíjate que tienen

Voz 13 22:57 ha sido Víctor una un punto en el tema es él no codo estén en sólo me importa enseñar Editors no chicos eso es veteranos pues como no también chocaron ha pasado y se fueron de Umbría que se impuso por dos goles a una tomo átomo líder muy buenos resultados pues eso Gordon veían escapa de los puestos esto es que no hemos hecho nada pero quitó yo Oliveras Jo pos Soneira o corista cohesión pues es probable Salmo Oberto este San Román que sigue escalando puestos eh sido pues jugadores aún a todo un punto tieso que trabajen puesto pero en los últimos minutos podríais Olmos San Román se lo uno de los tres puntos justo partido fui Castillo Cabana un partido con lo puesto cero Portillo indios ir de este de listo para ir ofreció una primera parte pues se se Seselj matinal que prolongó tantos postes no querían entrar los últimos minutos pues porteño lanzar todo mientras tres Paul se quedó los tres puntos otros partidos Antón dulce Sporting estás cínico decir que Antón pues no solamente una victoria Bailly espino primera parte a la primera parte de esta está de esta Liga de esta Liga dejó la salud no a Vitoria exige pues me segunda pues eh con todos es tienen que los roles sus marcó uno de los días que pasamos a y eso es lo que se ha provisto lo da dos Soneira siempre soporto es a a cero o Piglia es por lo tanto está liderando a clasificación cool Trinta cuatro puntos seguidos dos Soneira Hunting es evolucionismo extremo cosas en los puestos de descenso y Cabanas un castrista alguno hutus es decir que están en estos momentos momento los puestos de ascenso

Voz 12 25:06 ha ha ha bajado tuviese atrevido

Voz 13 25:09 edición en la segunda a la segunda decisión sus rotondas fueron ese club o Leiro a todos córner un Mazaricos un Malpica tres eso Andre Owens todo Río Grande Carlos Anton sorna esto Oña todos causaban Ramos Mundo Deportivo Carvalho a casi hubo aquí está nuestro veteranos A o Mazaricos con distintas este punto se seguido dos Cornellà el Deportivo Carvalho escudo deportivos rato con solamente un un punto diferente para decir que o Mazaricos tres que descansar por lo tanto el podría aprovechar obra zurdazo adaptado un porque su propietario descanso pronto en todo solo tan pronto eh se podrán un cambiar muerto o una clasificación as partidas hacinan él no sólo es cargadores cargador una primera división si el el sacrosanto Kenzo tengo quince goles por Elena se lo conté a la primera división pues decir que Pedro de Malpica leve las atracos me comentó que no habrá Liga hasta después de Reyes yo les restarán dedicara pues ahora pues a tomar Torrado

Voz 3 26:27 sí sí

Voz 10 26:27 a sus labores

Voz 13 26:30 ya es como ha por tiene Viran no sé

Voz 3 26:35 bueno bueno eso que que descanse según poquiño gracias estamos a dudó

Voz 13 26:39 no son sólo es Barça estés a todo un pueblo final buenos principios y todo posible para todos los oyentes a coronó