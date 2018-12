Voz 2

00:05

el Gobierno regional ha iniciado los trámites para autorizar la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid que actualmente son centros adscritos da luz verde a su tramitación a pesar de que no cuenta con el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid este órgano advierte que no se pueden crear más universidades hasta que no se apruebe la ley mes la ley de Universidades que está en un cajón de la Asamblea esperando su tramitación el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado celebra esta autorización Eduardo Robinho Robinho de Podemos y Juan José Moreno del PSOE dicen que no hay más espacio para la universidad privada