Las noticias de Asturias, 18:02 (27/12/2018)

Voz 1904

00:14

la movilización convocada por el comité de empresa tras fracasar la última negociación con la dirección de tú a ayer en Oviedo coincide con una nueva jornada de huelga del transporte urbano no será la última anuncian ante la cerrazón de la compañía dicen en asuntos como la colocación de alcoholímetro en los autobuses Manuel Villaverde presidente del comité no descarta una huelga general no sólo en