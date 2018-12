ellos salen hija Truman Capote aunque luego vuelven y cuando han vuelto de ellos a una a los tres segundos nos ha dado tiempo a Sabat me nada han entrado dos personas encapuchadas le han golpeado Il entonces les han tirado al suelo oí les empezó a echar un líquido que les primaba la cara y los ojos

el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado critica la decisión de la comunidad de llevar a menores extranjeros no acompañados a las instalaciones el Instituto San Fernando en la capital pide al presidente Garrido que rectifique

Voz 0771

01:38

porque no es que simplemente vayan contra este traslado de la normativa vigente sino que también va a encontrar el sentido común no tiene ningún sentido que dos realidades distintas convivan en el mismo espacio como es el Instituto San Fernando por eso nosotros nos ofrecemos a buscar alternativas con el Gobierno de la Comunidad de Madrid pero que no afecte al día a día ya la normalidad de estos chavales que vienen a estudiar aquí y que tienen todo el derecho