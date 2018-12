Las noticias de Castilla y León, 18:02 (27/12/2018)

Voz 1097

00:04

los embalses de la cuenca del Duero terminen el año dos mil dieciocho con unas reservas superiores al sesenta y uno por ciento de Sucre de su capacidad y un volumen embalsado que se aproxima a los mil ochocientos hectómetros cúbicos el mayor registrado en el último decenio según la Confederación Hidrográfica del Duero la capacidad de los pantanos no es que duplique es que casi triplica la del pasado año por estas fechas esto no significa que no sea necesario el agua ni mucho menos y sobre todo la nieve aunque según la Agencia Estatal de Meteorología no hay previsiones de cambio en lo que resta del año la única novedad sceptique tempo más bien rutinario es la niebla que sigue anclada en buena parte de la meseta y por tanto es necesario adaptar la velocidad a las circunstancias de la carretera en este caso de escasa visibilidad por cierto sobre el tema del día conviene resaltar algunos datos el límite de velocidad a noventa kilómetros por hora que plantea la Dirección General de Tráfico ya existe en la mayoría de las carreteras convencionales porque circular a cien kilómetros por hora sólo está permitido en carreteras con un arcén de un metro y medio por tanto como en la mayor parte de las carreteras secundarias de Castilla y León la anchura es menor la limitación está ya fijada en la actualidad en noventa kilómetros para los automóviles para los conductores profesionales saben que las restricciones son mayores en caso de autobuses camiones o furgonetas ya antes de las seis y cinco recogemos las protestas de los agricultores que se han manifestado hoy ante las tres fábricas que era tiene en la Comunidad Toro en Zamora La Bañeza en León Miranda de Ebro precisamente de cogemos la crítica en la planta del norte de Burgos