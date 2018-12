Escucha las noticias de las 20:00 (27/12/2018)

no son los excesos navideños su vista no le engaña hoy hay tres colores el azul naranja y el verde que convergen en uno solo son las ocho las siete en Canarias

me presento ante ustedes ya ante lo andaluza como una servidor

pero los presentes señora bastar yo no he firmado ningún acuerdo con nadie

crear la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta y el líder de Vox en Andalucía ya avisa de que su apoyo no será gratis

los entrar en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado y el único que nos hemos sentado a día de ayer llena en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones nos tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

no demostrar su patriotismo señorías del Partido Popular este Kittel es un patriotismo de bandera de Balcón de pulsera de sin duro estaremos en eso

Voz 8

03:51

ha sido frío donde la niebla no ha levantado dos grados de máxima por ejemplo hemos tenido en Palencia poco más de cinco en Zaragoza esas nieblas que esta noche y mañana volverán a prodigarse por muchas zonas del interior peninsular y de hecho mañana por la mañana serán todavía más extensas que hoy en el caso de Lleida y de Huesca Valladolid también Palencia o algunos puntos de Zamora y León esas nieblas mañana no levantarán también van a ir a más las nubes cerca de Baleares y en el Cantábrico allí en ese extremo norte peninsular con alguna llovizna esta noche en el caso de Canarias no se esperan nubes apreciables el viernes va a traer una pequeña bajada de las temperaturas que especialmente se va a notar en zonas elevadas del norte del país empieza hora25 Pablo