Escucha las noticias de las 22:00 (27/12/2018)

Voz 0194

00:19

ultraderecha suman en Andalucía porque el pacto que ha permitido el reparto de la Mesa del Parlamento no es un acuerdo de la derecha es un acuerdo de la derecha con la ultraderecha no conviene simplificar cuando se negocian y si aceptan los votos de Vox mejor llamar a las cosas por su nombre y a partir de ahora cualquier cosa que el PP y Ciudadanos quiera sacar adelante en el Parlamento andaluz va a necesitar de los votos de la ultraderecha porque ellos dos sólo suman menos que PSOE y Adelante Andalucía van a necesitar siempre a vos Ésta es la fotografía en la que el partido de Albert Rivera para aparece junto a vos aunque disimulen Silver o lo niegue van juntos en Andalucía desde este mediodía Vox y advierte que quiere negociar la investidura de Moreno Bonilla quiere negociar el acuerdo programático al que llegaron PP y C's Albert Rivera que llegó a la política para su regeneración suma sus votos con el PP condenado por corrupción con la extrema derecha ellos argumentó que era necesario acabar con treinta años de gobierno socialista y aquí la paradoja Gobierno que ellos ayudaron a sostener hasta hace cinco minutos como ven pura coherencia pero claro están PP Ciudadanos pensando en Andalucía bueno mucho no lo parece sólo con ver la fotografía de quiénes firmaron el acuerdo entre populares horas antes de la composición del Parlamento podemos hacernos una idea eran los secretarios generales de cada uno de los partidos llegar directamente desde Madrid por si alguien tenía alguna duda hoy el propio Pablo Casado advierte que Andalucía es un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas municipales y generales Andalucía como experimento insisto del pacto de la unión de la derecha