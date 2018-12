Escucha las noticias de las 02:00 (28/12/2018)

Voz 1468

el PP empezará a negociar de forma inminente la estructura del nuevo Gobierno conciudadanos los populares se plantean reducir el tamaño del Ejecutivo que ahora está formado por trece consejerías según fuentes de esta formación el reparto de consejeros será equilibrado entre el PP y Ciudadanos no se contempla dar entrada ningún dirigente de Vox tal y como ha explicado ya es partido ultraderechista no van a pedir cambios en el Pacto de noventa medidas suscrito entre el PP y Ciudadanos no queremos introducir modificaciones en ese pacto a cambio de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla dicen lo que quiere la formación ultraderechista es negociar su propio acuerdo con el PP para que acepten algunas de sus medidas no será un acuerdo de legislatura porque los de Vox aseguran a la SER que esa fórmula les obligaría a comerse con patatas es textual otras iniciativas de los populares que no comparten para ellos es más práctico cerrar acuerdos puntuales con el PP y además se abren a negociar otras propuestas con el resto de los grupos si les convencen sus iniciativas tal y como hacen ahora en algunos ayuntamientos las fuentes de Vox explican a la SER que si Izquierda Unida o el PSOE les ofrecen por ejemplo bajar impuestos o bonificar la mayor parte del impuesto de sucesiones lo apoyarán Vox insiste en que el PP les ha ofrecido entrar a formar parte del nuevo Gobierno pero ellos han reiterado que no lo aceptan en el PP niegan este ofrecimiento