Escucha las noticias de las 05:00 (28/12/2018)

me presento ante ustedes ya ante lo andaluza como una servidora de servidores creo firmemente en el ejercicio de servicio público que representa la política he tenido el honor de servir como diputada de este Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura con la satisfacción de haber facilitado con mi trabajo medidas reales que han empezado a mejorar la vida de los andaluces

Voz 2

00:56

el Consejo de Ministros aprobará hoy varias medidas de calado por un lado la subida de las pensiones que aumentarán con el IPC de forma indefinida terminando así con el sistema de revalorización de dos mil trece aprobado por el PP el aumento será de uno coma seis por ciento en dos mil diecinueve ido un tres por ciento para las pensiones mínimas y las no contributivas y por otro un cambio en la ley que protege a los menores contra la violencia los delitos de abusos sexuales a menores tardarán mucho más en prescribir hasta ahora ese plazo empezaba a contarse desde que el menor cumplía los dieciocho años pero ahora empezará a correr desde que la víctima tenga treinta sobre la exhumación de Franco la Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja entrar los restos del dictador en la catedral de la Almudena en pleno centro de la capital por motivos de seguridad argumenta que se podría producir conflictividad social en la zona entre detractores y partidarios de Franco además advierte de que en caso de altercado los cuerpos de seguridad no podrían entrar en la cripta de la catedral por tratarse de un lugar de culto en Vigo treinta y siete mil personas han salido a la calle para pedir una sanidad digna Feijóo atiende la sanidad no se vende decían en han dicho a gritos al presidente de la Xunta los profesionales sanitarios del Área de Vigo iniciaron un llamamiento a los habitantes de la ciudad asistirá a la manifestación por lo que dicen es una situación insostenible aseguran que hay sobrecarga de trabajo política cero sustituciones demoras inaceptables para los pacientes en las consultas especializadas y sobre Alcoa este jueves los sindicatos y la empresa han llegado a un acuerdo para extender hasta el quince de enero el plazo para negociar el ERE quién gigante del aluminio quiere aplicar en sus plantas de Avilés Se A Coruña y que pone en peligro el puesto de trabajo de cerca de setecientas personas durante la reunión de casi diez horas celebrada en Madrid los trabajadores se han manifestado esperando a que terminasen las negociaciones finalmente la empresa se ha comprometido a presentar un plan social para los trabajadores despedidos y la plantilla presentar alternativas al cierre de las dos factorías es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com