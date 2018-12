Escucha las noticias de las 07:00 (28/12/2018)

buenos días el Gobierno se reúne hoy en el último Consejo de Ministros del año con una agenda muy cargada entre las medidas de más calado social que tiene sobre la mesa está la subida de las pensiones para el año que viene uno con seis por ciento de subida para las canciones en general y del tres por ciento para las mínimas y las no contributivas lo va a presidir ese consejo Pedro Sánchez qué ha vuelto esta noche de Mali adonde viajó ayer el presidente para visitar al destacamento español en ese país africano después será él quién de la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno para hacer balance balance de este dos mil dieciocho el año que le llevó a La Moncloa pero en el que aún no ha conseguido sacar adelante unos presupuestos un consejo de ministros en el que según ha confirmado a la SER se va a aprobar también aumentar la protección para los menores que son víctimas de abusos sexuales lo va a hacer adoptando una de las reclamaciones básicas de las ONGs Marta Pacheco es la directora de política para la Infancia de Unicef

empieza a contar la prescripción a partir de los treinta años de la víctima en ocasiones hemos visto en otros sistemas europeos cincuenta ambas cosas se pueden valorar nunca habíamos pedido que no prescribe el delito bueno pues finalmente sí

elevará la edad de prescripción de los delitos sexuales contra menores ya no empezarán a contar los plazos de prescripción cuando la víctima cumpla dieciocho años sino que lo harán cuando la víctima cumpla treinta años

Voz 0027

01:55

sea tiene la presidencia del Parlamento andaluz y ahora toca repartirse el gobierno PP Ciudadanos van a negociar es un Ejecutivo más pequeño y con un reparto equilibrado de competencias entre las dos formaciones parece seguro que dentro de ese gobierna no estará Vox la formación que insiste en que ha rechazado la oferta para entrar oferta teórica de los populares pero en el PP dicen que esa oferta nunca se ha producido bueno con la ultraderecha tendrán que negociar ahora el acuerdo de investidura PP Ciudadanos que en ningún caso dicen de este Vox será un acuerdo de legislatura porque eso les obligaría a comerse con patatas el programa del PP es literal lo nos dicen fuentes de Vox y ellos no quieren atarse las manos prefieren ir negociando apoyos puntuales y portando prefieren condicionar el día a día hacia la derecha la política de el futuro Gobierno de la Junta sobre Franco el Gobierno alega motivos de seguridad pública para impedir que los restos del dictador pueden ser enterrados en la catedral de la Almudena en el centro de Madrid la Delegación del Gobierno ha elaborado un informe que alerta del riesgo de posibles amenazas y colapsos en fechas señaladas y además el Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar al núcleo duro del proceso sólo traslada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa contra los seis antiguos miembros de la Mesa del Parlament que no son Carme Forcadell ellos están acusados sólo de desobediencia lleno una hora Jordi Fábrega buenos días