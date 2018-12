Hoy por Hoy La Rioja (28/12/18 Tramo 7:20 - 7:30)

Voz 0882

00:03

mira hijo Sacristán hola qué tal muy buenos días le saludamos de nuevo desde La Rioja en este viernes veintiocho de diciembre en el que tendremos un cielo poco nuboso aumentando a cubierto sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales en La Rioja Alta que serán de nieve en cotas altas los vientos serán del norte y noroeste las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas en descenso se esperan heladas débiles en la sierra por localidades oscilarán entre los doce y tres grados en Haro trece y cuatro grados en Calahorra también trece y cuatro grados en Logroño completamos la información de Port de servicio poco las carreteras ahora mismo se circula con normalidad y hablamos sin duda de la que va a ser la noticia del día Yes que hoy a las once y media de la mañana Pablo Casado anunciará los candidatos definitivo del Partido Popular a aspirantes como aspirantes al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño aunque parece que ya está desvelado José Ignacio Ceniceros Cuca Gamarra todo apunta a que van a ser ellos los candidatos una decisión que llega después de un encuentro durante la tarde de ayer en Haro en la que estuvieron reunidos el propio José Ignacio Ceniceros María Martín Javier Maroto y el propio líder nacional del partido Pablo Casado pero como decimos la confirmación oficial tendrá que esperar hasta las once y media de la mañana y hablamos de fiestas pero no de las navideñas sino de San Mateo porque San Mateo dos mil diecinueve se celebrará del viernes veinte al viernes veintisiete es decir ocho días de fiesta con un fin de semana de por medio unas fechas que según el concejal de Festejos Miguel Sáenz han sido decididas por mayoría Hinault por consenso el principal escollo ha estado en la hostelería del Casco Antiguo de Logroño aquello