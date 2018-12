Hoy por Hoy La Rioja (28/12/18 Tramo 7:50 - 8:00)

Voz 8

03:09

bueno pues pues es que a veces si no somos no sé de si no atendemos cuestiones pues a veces hay que limitar la norma y hay que endurecer la norma hay hay otros países donde ya está implantado una medida de esas características ah bueno pues vamos a llegar más tarde a los sitios nos va a costar más a veces hablamos simplemente un minuto de dos minutos los nuestros mayores decía antes Terme despacio que tengo prisa no pues bueno en esto de la carretera es mejor es salir con cinco minutos de antelación es ir más tranquilos porque nos jugamos la vida un vehículo no es un juguete e hilar normas de circulación no están puestas al albur eh yo creo que estamos consiguiendo entre todos como sociedad una reducción importantísima en el número de accidentes en toda España hace unos años fallecían en España seis mil personas al año e en accidentes de tráfico y estamos hablando de poco más de mil