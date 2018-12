la ex alcaldesa Ana Botella y los que fueron sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid anuncian recurso contra la condena del Tribunal de Cuentas por malvender miles de viviendas públicas a un fondo buitre cifra en más de veinticinco millones de euros del daño patrimonial causado como les hemos adelantado hoy en la Ser el Tribunal estima parcialmente la demanda que el actual Gobierno de Carmena presentó en dos mil diecisiete Alfonso Ojea buenos días

no intervinieron nunca ni directa ni india

la Comunidad de Madrid ha trasladado ya los primeros menores extranjeros no acompañados a los primeros Mena as al Instituto San Fernando a pesar de que todavía no se ha resuelto el contencioso administrativo presentado por varias familias del centro que están en contra de esa decisión Laura Porras es su portavoz