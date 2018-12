Voz 1

00:00

yo de proporciones literalmente bíblicas del que habla San Mateo en el Nuevo Testamento pegando un monigote de papel mal recortado en la espalda de nuestro compañero de trabajo les confieso que yo no no encuentro la relación por ninguna parte pero desde luego vendría a confirmar ese viejo axioma que sostiene que el humor no es sino la combinación de tragedia más tiempo en días como éste se relaja en las convenciones sociales se permiten las bromas y hubo un tiempo hubo un tiempo en que los medios de comunicación aprovechaban para colar entre sus informaciones una noticia falsa claro que hoy en día el problema es distinguir cuál es la broma entre las Fake News que publican también los trescientos sesenta y cuatro días restantes hay otra tradición que yo desconocía un día como hoy hoy no se debe prestar nada porque teóricamente el destinatario estaría legitimado para quedárselo para siempre pero tranquilos técnicamente Vox ha tomado posesión de sus sillas del Parlamento ayer por cierto esto no es broma el Consejo de Ministros aprobará aprobará hoy en su última reunión del año las nuevas Limia acciones de velocidad ya saben que en las carreteras secundarias como en la carrera de las Spice Girls vuelven los noventa pero es como les decía veintiocho de diciembre y solo hay una certeza es viernes