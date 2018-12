Las noticias de Aragón, 10:03 (28/12/2018)

después de que la pasada semana la falta de documentación impidiera que ni siquiera se pudiera votar en la última sesión plenaria el portavoz del Partido Popular Gerardo Livan solicitaba una aclaración sobre la legalidad o no de realizar la votación con la falta de los citados documentos

queríamos preguntar al señor secretario si está completado en función de lo que dice el artículo ciento ochenta y ocho cuatro de la Ley de Haciendas Locales ayer no estaba ni la memoria el alcalde supongo colaboran e incorporado tampoco está a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior ya el arancel corriente

hoy también a las once de la mañana otra institución la Diputación Provincial de Huesca celebra pleno extraordinario para aprobar sus cuentas

Voz 4

01:02

creo que se mantiene una cierta confusión por algunas partes que bien que no ADIC que que no termino de entender pero en fin estaría satisfecho si sea abandonara ya está esta confusión e que creo que no contribuya absolutamente a nada si pudiéramos abordar en definitiva la modificación de la ley en la que salimos desde el Gobierno insistiendo empeñado