Voz 0861

00:45

qué tal buenos días pues no en las opciones de ir en las futuras listas del PP no peligra en Génova no están especialmente preocupados con esta sentencia de hecho no tienen pensado elevar esta condena al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular no creen que deba aplicarse el código ético del partido porque no se trata no es dicen estas fuentes de un caso de corrupción ni de enriquecimiento personal sino de un simple asunto de responsabilidad patrimonial que además ya fue archivado por la vía penal de ahí que Génova vea muy posible que su recurso acabe tomando esta sentencia porque entienden que el fallo del Tribunal de Cuentas está cogido con pinzas