bon día Carles Puigdemont propone a Cataluña como máximo responsable de la Generalitat en esta manera tan cada aportan traba país de capa otra forma no Sacchi que acaba de publicar en Instagram Puche Mono afirma que la Creevy turno hará no cuando ven sino Hubert también acompañante Demócratas Europeos porque fase intentar timones Si la peinó si diu la presidenta del Tribunal Constitucional a instancias de un recurso a Mariano Rajoy cuál era presidente a España a prohibir una investidura a distancia Dakar las ves cosas a todos los cartuchos para habitada por la autopista dado de amar no aceptan múltiples Yeste hacer la Generalitat que prevé una agresiva por Territori prueban puerta otros tribunales David Parreño algo

Voz 2

01:27

la Nau la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal que se dedicaba Cometa estafas a través de Internet desde Cataluña gama ya para a Nixon páginas de compra de productoras de Internet pero cuán Revilla no paguen nos enviaban o productos de Woods is an investigan Buick personas mes suma treinta nuevas estafas por valor de vi mil euros y a Tarragona espera ningún ministro es de que tan que ASFA bulla propia prorroga toda actividad a la de extracción Patrol y Casablanca a Tarragona pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista y la información siempre actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com