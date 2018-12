Voz 2

de fecha se firma precisamente para intentar solventar las dificultades que mantienen ambas localidades de una manera que sea no llegando a la vía judicial así que firmado ese convenio dentro de la agenda del día una agenda en la que también se prevé se celebre en Se está celebrando ahora en estos momentos el último Consejo de Gobierno autonómico del que se dará cuenta valora el presidente de los acuerdos alcanzados al aún a las once y media india también ya saben se lo venimos contando en el que estamos pendientes a nivel nacional de la comparecencia de Pedro Sánchez tras el último Consejo de Ministros que también hoy se celebra seguimos con alerta amarilla por niebla hasta las doce del medio el día en los deja otra cifra la relativa al saldo migratorio de Extremadura con el extranjero que fue en dos mil diecisiete de sesenta y nueve personas ya que tres mil ciento catorce inmigrantes llegaron a la región mientras que la emigración fuera de España procedente de la comunidad extremeña se cifró en tres mil cuarenta y cinco personas según los datos que refleja el Instituto Nacional de Estadística en su estadística de migraciones del año dos mil diecisiete no es la única cifra que conocemos en el día de hoy porque la Dirección General de Trabajo ha acreditado esta última semana del año a dos empresas más como socialmente responsables por tanto Extremadura concluyó el año con quince corporaciones con esta acredita acción continúa los balances turno para las organizaciones agrarias hoy hace balance del año dos mil dieciocho de los objetivos para el dos mil diecinueve la organización COAG Extremadura pues es todo continúa hoy por hoy con Pablo González