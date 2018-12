Las noticias de Cantabria, 11:03 (28/12/2018)

Voz 0064

00:05

no en activo siete incendios forestales en Cantabria todos en zonas saltarse tratan de siete de los nueve incendios activos ayer por la tarde en la comunidad ya que durante la noche no se han producido nuevos focos las zonas más afectadas son pas pis sueña Villa Carriedo Saro San Pedro del Romeral ámbito donde en los últimos días están produciendo más incendios director general de Medio Natural Antonio Lucio asegura que la bajada de las temperaturas durante la noche está ayudando estos días a que los incendios no se propaguen con tanta intensidad en este sentido ha anunciado que se va a mantener activo todo el operativo en máxima alerta en los próximos días mientras no cambien claramente las condiciones meteorológicas en lo que va de mes se han producido noventa y cuatro incendios forestales en Cantabria son incendios provocados prácticamente la mayoría los ganaderos dicen están hartos de que se les criminalice y aseguran que el Ejecutivo no está cumpliendo las labores de prevención desbroce quemas controladas lo denuncia por ejemplo Javi